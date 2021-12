Legia trzecia w memoriale Ilczuka

Siatkarze Legii Warszawa wzięli udział w dwudniowym memoriale Franciszka Ilczuka, który w czwartek zakończony został w Białymstoku. W sobotnim półfinale legioniści przegrali z I-ligową Avią Świdnik 2-3, a w meczu o trzecie miejsce pewnie pokonali II-ligowy BAS Białystok. W zawodach triumfował KPS Siedlce, zwyciężając w finale Avię 3-0. Dla legionistów była to forma przygotowań do środowego meczu ligowego z wiceliderem I ligi, Visłą Bydgoszcz. Wyniki memoriału F. Ilczuka: BAS Białystok - KPS Siedlce 1-3 (25-17, 24-26, 19-25, 23-25) Polski Cukier Avia Świdnik - Legia Warszawa 3-2 (20-25, 25-15, 16-25, 25-19, 15-10) Mecz o 3. miejsce: BAS Białystok - Legia Warszawa 1-3 (23-25, 17-25, 25-20, 23-25) Mecz o 1. miejsce: Polski Cukier Avia Świdnik - KPS Siedlce 0-3 (23-25, 23-25, 15-25)

