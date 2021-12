Rozliczenie wróżb z 2021 roku

Piątek, 31 grudnia 2021 r. 17:35 Woytek

Na początku 2021 roku roku przewidywaliście co wydarzy się w Legii Warszawa kolejnych 12 miesiącach. Teraz przyszła na rozliczenie tamtych wróżb.



Nie pomyliliście się, bo Legia zdobyła mistrzostwo Polski, ale wbrew przewidywaniom nie zagrała w finale Pucharu Polski. Spodziewaliście się, że zespół nie odpadnie w eliminacjach europejskich pucharów, ale bardziej stawialiście na to, że zagra w Lidze Konferencji Europy. 78% osób zakładało, że trenerem do końca roku będzie Czesław Michniewicz. Niemal wszyscy spodziewali się, że na stanowisku prezesa nie zajdą zmiany. Trafiliście także liczbę strzelonych przez Legię bramek, ale totalnie przestrzeliliście liczbę porażek, których było aż 20. Nikt nie zakładał, że Legia może na koniec roku zajmować w tabeli miejsce niższe niż dziewiąte... Dobrze oszacowaliście szanse legijnych sekcji - półfinał koszykarzy oraz awanse futsalistów i siatkarzy.



Po zebraniu wszystkich odpowiedzi w całość okazało się, że prawidłowo wytypowaliście 15 z 28 pytań. Daje to 54% skuteczność i jest o 10 punktów procentowych gorszym wynikiem niż w 2020 roku.



Poniżej prezentujemy pytania, najpopularniejszą odpowiedź i rozliczenie - trafiony, - nietrafiony.





Pełne wyniki wróżb 2021



1. Legia zdobędzie mistrzostwo Polski

98% - tak



2. Legia zagra w finale Pucharu Polski

80% - tak



3. Legia zagra w fazie grupowej

40% - Ligi Konferencji Europy (36% mała Liga Europy)



4. Legia odpadnie w eliminacjach europucharów w rundzie

70% - nie odpadnie, awansuje do grupy



5. Legia mecz o Superpuchar Polski

49% - przegra



6. W ostatnim meczu rundy jesiennej trenerem Legii będzie

78% - Czesław Michniewicz (15% miał zagraniczny trener)



7. Legia wygra

49% - 23-25 meczów (wygrała 26, 38% typowało że 26 lub więcej)



8. Legia przegra

54% - 9 lub mniej meczów (przegrała 20, 5% typowało, że więcej niż 13)

41% - 10-12 meczów

5% - 13 lub więcej meczów



9. Legia strzeli we wszystkich oficjalnych meczach

45% - 71-80 goli (strzeliła 72)



10. Najlepszym strzelcem Legii w 2021 roku będzie

85% - Tomas Pekhart



11. Najwyższe zwycięstwo Legii będzie...

46% - czterema bramkami (4-0 z Zagłębiem)



12. Najskuteczniejszy strzelec Legii zdobędzie w sumie 14 pekhart

61% - 16 lub więcej bramek (Pekhart 14, 36% typowało między 11-15 bramek)



13. Ile rzutów karnych otrzyma Legia

62% - 3-5 (9 karnych, 10% typowało 6 lub więcej karnych)



14. Artur Boruc przedłuży kontrakt z Legią na kolejny sezon

77% - tak



15. Z powodów sportowych lub dyscyplinarnych do rezerw zostanie przesuniętych __ zawodników

46% - 0 (Rusyn, 32% typowało, że jeden)



16. Właściciel klubu zatrudni nowego prezesa

95% - nie



17. Dariusz Mioduski podzieli się udziałami w klubie

87% - nie



18. Ilu piłkarzy wystąpi w oficjalnym meczu pierwszej drużyny

55% - mniej niż 37 (44 wystąpiło, 5% typowało 43 lub więcej)



19. Do pierwszej drużyny z innych klubów trafi więcej piłkarzy

66% - zagranicznych



20. Ilu piłkarzy Legii wystąpi na mistrzostwach Europy

69% - 1-2 (Juranović, Pekhart)



21. Ile meczów przy Łazienkowskiej zostanie rozegranych bez udziału publiczności?

52% - 6-10 (6 meczów)



22. Kibice Legii pojadą oficjalnie na wyjazdowy mecz

47% - tak, ale nie więcej niż 5 razy (12 razy, 24% typowało, że więcej niż 5 razy)



23. Na koniec roku kalendarzowego w tabeli Ekstraklasy Legia będzie

73% - 1. (17. miejsce, 0% typowało miejsce poniżej 9.)



24. Będzie kolejna oprawa dedykowana Dariuszowi Mioduskiemu

73% - tak



25. Piłkarz Legii zorganizuje imprezę, o której napiszą media

65% - nie (impreza nad Zegrzem)



26. Koszykarze Legii w lidze

41% - dotrą do półfinału



27. Futsaliści awansują do ekstraklasy

80% - tak



28. Siatkarze awansują do I ligi

61% - tak





Sprawdźcie szczegółowe wyniki typowania tego, co miało wydarzyć się w 2021 roku



Jutro startują wróżby na 2022 rok!