19. urodziny Włodarczyka

Dzisiaj 19. urodziny świętuje Szymon Włodarczyk. Napastnik Legii debiutował w barwach naszego klubu w lipcu 2020 roku. I choć formalnie ma na koncie dwa tytuły mistrzowskiego, to dopiero w obecnym sezonie otrzymywał więcej szans od sztabu szkoleniowego. Włodarczyk rozegrał łącznie 13 spotkań, w których zdobył 1 gola. Z okazji urodzin Redakcja LL! życzy solenizantowi przede wszystkim zdrowia, a także wielu sukcesów z Legią oraz w życiu prywatnym. Sto lat!

