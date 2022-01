23. urodziny Kastratiego, 19. urodziny Pierzaka

Niedziela, 16 stycznia 2022 r. 05:59 Redakcja

23. urodziny obchodzi dziś Lirim Kastrati. Reprezentant Kosowa trafił do Legii latem 2022 roku z Dinama Zagrzeb. Do tej pory wystąpił w 16 spotkaniach i zdobył w nich dwie bramki. Z kolei 19 lat kończy Patryk Pierzak. Pomocnik od kilku lat związany jest z Legią, występował w juniorskich drużynach oraz w trzecioligowych rezerwach. Trener Aleksandar Vuković zabrał go na zgrupowanie do Dubaju.



Z okazji urodzin życzymy zdrowia oraz wielu sukcesów z Legią!