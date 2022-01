18. urodziny Strzałka

Dziś 18. urodziny obchodzi Igor Strzałek . W rundzie jesiennej środkowy pomocnik występował w zespole Legii rywalizującym w Centralnej Lidze Juniorów. Zimą otrzymał szansę zaprezentowania się na tle pierwszego zespołu i poleciał na zgrupowanie do Dubaju. W pierwszym sparingowym spotkaniu z Botewem Płowdiw strzelił gola na 2-0. Strzałek trafił na Łazienkowską w 2017 roku, wcześniej występował w Naprzodzie Skórzec i Pogoni Siedlce. Składamy zawodnikowi najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia samych sukcesów w koszulce z eLką na piersi. Sto lat!

NIE!PODDAWAJ!SIE!STRZELAJ!GoLe! - 19.01.2022 / 23:24, *.120.56 HAPPY!BIRTHDAY!STRZAŁKA!NIE!PODDAWAJ!SIE!STRZELAJ!DALEJ!NIE!PĘKAJ! odpowiedz

endrjuuu - 19.01.2022 / 11:24, *.mediatelekom.pl Najlepszego młody!

Sied(L)ce 100% Legia !!! odpowiedz

KrystekLegia - 19.01.2022 / 09:52, *.chello.pl Zdrówka i formy oraz spełnienia marzeń.... odpowiedz

Wert - 19.01.2022 / 08:37, *.atman.pl Środkowy pomocnik, ale defensywny, ofensywny? 6, 8 czy 10? odpowiedz

Arek - 23 godziny temu, *.tpnet.pl @Wert: ofensywny. No przynajmniej w juniorach tak jest ustawiany. odpowiedz

