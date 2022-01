Jak to z trenerami Legii było 2011-2021. Sa Pinto (cz. 8)

Dobiegł końca 2021 rok. Wraz z nim obserwujemy zmierzch złotego dziesięciolecia Legii. „Wojskowi” w tym czasie sięgnęli po siedem mistrzostw i pucharów Polski, pięć razy zagrali w Lidze Europy i raz w Lidze Mistrzów. Obecnie zaś zajmują przedostatnie miejsce w lidze i przechodzą potężny kryzys sportowy i organizacyjny. Przez te 10 lat klub 12 razy zwalniał trenerów. Poznajcie te historie. Sa Pinto fot. Woytek / Legionisci.com - Sa Pinto narobił tu strasznego gnoju. Legia odkręcała się po nim bardzo długo. Nie wiem, jak to jest możliwe, że nikt go nie zweryfikował. Wystarczyło spojrzeć w jego życiorys, by zastanowić się, że coś jest z nim nie tak, skoro pracował w 10 klubach i wszędzie krótko - twierdzi dziennikarz Robert Błoński. - Zabrakło reaserchu. Wystarczyło przejrzeć Internet, by dojść do wniosku, że ten człowiek to bomba z krótkim zapłonem - wtóruje mu Adam Dawidziuk. I dodaje: - Rządzący Legią myśleli, że to będzie drugi Stanisław Czerczesow, który zagoni zawodników do roboty. Sa Pinto zaczął od remisu z F91 Dudelange, z którym wcześniej zdążył u siebie przegrać tymczasowy szkoleniowiec Aleksandar Vuković. W efekcie Legia odpadła w eliminacjach Ligi Europy, a Portugalczyk zdążył wdać się w awanturę, a do tego zarzucał arbitrowi stronniczość. fot. Woytek / Legionisci.com Potem Legia wygrywała dwa, trzy mecze, by znowu stracić punkty. Wszystkie spotkania łączyła jednak całkowita bezstylowość. Sa Pinto skupiał się na kwestiach trzeciorzędnych - napiętym kalendarzu, choć grał tylko w lidze i pucharze, dalekich wyjazdach, wojenkach z dziennikarzami i sędziami. Był obsesyjnie podejrzliwy, zamykał treningi, zakazywał nawet fotografowania rozgrzewek, odcinał piłkarzy od dziennikarzy. Jednocześnie uchodził za trenera nieprzewidywalnego i kłótliwego. Piłkarzom nie tylko trudno było mu zaufać, ale i zrozumieć. Miroslav Radović wspominał potem w „Przeglądzie Sportowym”, że w tym czasie utracił radość z codziennych treningów. Zawodnicy, zwłaszcza polscy, czuli się niesprawiedliwie traktowani. A ci, którzy mieli swoje zdanie, byli odsuwani od zespołu, jak Krzysztof Mączyński, Arkadiusz Malarz czy wspomniany Radović. Trener zaś ściągnął rodaków: Agrę, Rochę i Medeirosa. fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com Zimą Legia trenowała ciężko, ale nic z tego nie wynikło. W lidze wygrała cztery razy, trzy przegrała i odpadła z Pucharu Polski po porażce 1-2 z wówczas pierwszoligowym Rakowem. Na pomeczowej konferencji Portugalczyk opowiadał takie bzdury, że prezes częstochowian Wojciech Cygan nie wytrzymał i opuścił salę. W międzyczasie Sa Pinto zdążył urządzić przy Łazienkowskiej awanturę Dariuszowi Mioduskiemu, podczas której wykrzykiwał, że tylko on w klubie zna się na piłce i nie ma wsparcia. I wiadomym było, że jego zwolnienie jest już tylko kwestią czasu. Porażka w Krakowie 0-4 z Wisłą zakończyła ten rozdział. Wymowne, że w prima aprilis. Legia zajmowała wówczas drugie miejsce ze stratą pięciu punktów do lidera. - Nie mam nawet pretensji do Sa Pinto. Bardziej winię tych, którzy go tu zatrudnili. Po Portugalczyku pozostał ogromny smród i wulgarny napis w toalecie „Ssa pento” - wspomina Dawidziuk. fot. Woytek / Legionisci.com

Antyczesio - 1 godzinę temu, *.plus.pl Sa Pinto i Sousa siebie warci obaj. odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl Zawsze jest wina trenera a nie zawodników ani tymbardziej prezesa. Co się będą przejmować oni tu będą a trener jak się nie spodoba to ma przejebane. odpowiedz

Wielki fan nowego trenera kto by to nie był - 2 godziny temu, *.plus.pl Zgadzam się że to był drugi Sousa tyle że gorszy bo chciał być większy niż klub i chyba liczył że będzie tu nie wiadomo kim przez swoje CV. Wszystkich traktował z góry i wiedział lepiej zabrakło komunikacji z liderami drużyny. odpowiedz

Kibic z what's up'a - 2 godziny temu, *.plus.pl na - to marginalizował rolę liderów Radovicia Malarza Kucharczyka i odstawił Mączyńskiego to w sumie słusznie bo on nie pasowal już chyba trenerowi Magierze a w zamian szrot typu Agra i Medeiros a na +to Rocha i Martins się sprawdzili, postawił na Majeckiego w bramce, Remy Vesovic Nagy i Szymanski też coś tam grali za jego kadencji a że miał trudny charakter i kazał zapierdalać to się nie podobało grajkom a podejrzewam że i bariera językowa swoje zrobiła. odpowiedz

Zibi top - 2 godziny temu, *.plus.pl Drugi Sousa, ale najbardziej szkoda to Arka Malarza bo gdyby nie Pinto to może by został tyle że wtedy Majecki z kolei by nie zaczął bronić więc w sumie jakiś + jego kadencji był. odpowiedz

stara szkoła - 4 godziny temu, *.206.182 Sa Pinto to doskonały przykład,że głośne nazwisko trenerskie o niczym nie świadczy i dla naszych "gwiazdeczek" nie ma trenerskich świętości.Sa Pinto przypominam rozegrał jako piłkarz około 40-50 meczów w reprezentacji Portugalii.Czy nasze gwiazdeczki go szanowały? czy on sam wytrzymał presje w Legii,czy mentalnie pasował?



Dlatego śmieszne są teksty,że ten lub tamten trener nie pasuje,bo w Legii jest presja i w Legii trenerem może być tylko ktoś z głośnym nazwiskiem,która wie co to presja,najlepiej z zagranicy.



Zrozumcie nie liczy się trener z głośnym nazwiskiem,czy miejsce urodzenia,czy ktoś jest trenerem z portugalii,chorwacji,holandii ,a najważniejsze to warsztat trenerski,odpowiednia taktyka,ustawienie piłkarzy i oczywiście charyzma.



Ktoś sobie przypomina trenera Bakero w Lechu? ten to miał nazwisko i z 200-300 meczów w FC Barcalena jako piłkarz,jakie efekty,skutki jego zatrudnienia w Lechu? czy polskie "gwiazdeczki" słuchały Bakero,miał posłuch,wytrzymał presje? odpowiedz

Nie pamiętam dokładnie - 3 godziny temu, *.206.44 @stara szkoła: a Bakero to nie był na Konwiktorskiej za czasów JW? odpowiedz

xyze - 2 godziny temu, *.autocom.pl @Nie pamiętam dokładnie: był w obu tych klubach, najpierw w ksp, później w lechu odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 4 godziny temu, *.plus.pl oczywiście niezadowolony z powodu braku "lajtowych" treningów Miroslav "dolar" Radović - człowiek, który obiecał grę w Legii od końca kariery, a przed meczem z Ajaxem spi....ił do Chinczyków odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @koneser polskiej piłki klubowej: Spier...ł, bo ówczesny prezio miał równie mocne pracie na szło, jak jego nastepca (vide sprzedaż Jury w przerwie dwumeczu ze Slavią). Czas biegnie naprzód, ale chciwość "prezesów" pozostaje niezmienna. odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 4 godziny temu, *.plus.pl kolejni nieudacznicy dziennikarscy - sprzedajne pismaki udające znawców - chciał zabłysnąć tym "ssa pento w wc", dlaczego zostawił "gnój" jak to powiedzieli? Co takiego zrobił? To, że nie pozwalał na oglądanie i fotografowanie treningów to akurat dobrze, poza tym walczył za klub jadąc z gamoniami z gwizdkiem w ustach. Co było złego w tym, że stwierdził, ze zna się na piłce, a prezes nie? Co powiedział RSP po meczu Rakowa, że wyszedł ich prezes - konkrety. On chociaż nie przeje.bał u siebie z potężnym Dudląż z Luksemburga - a po takiej kompromitacji jej autor znów wraca do trenerki, klub stał się pośmiewiskiem z tego powodu. Poza tym treningi nie mają się k..a podobać - mają przynosić efekty, to nie jest klub fitness, gdzie płacisz za zajęcia, które Ci się podobają - podpisujesz kontrakt to zapier....aj!!! W miesiąc dostają hajs, którego większość ludzi nie ma w ciągu roku! odpowiedz

Legiak83 - 4 godziny temu, *.supermedia.pl Wymowne jest to, że w każdym z trenerów których zatrudnia nasz nieomylny super prezes jest bardzo zakochany, a na końcu każdy z nich wylatuje w atmosferze niemal skandalu. To też świadczy tylko jak traktuje ludzi DM pomijając już to czy się sprawdzili czy nie. Sam oczywiście nigdy nie przyzna się do błędu. odpowiedz

Fan - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Legiak83: nasz prezes jest nieomylny i kolejne jego wizje potwierdzają jego nieomylność. Następna seria o trenerach będzie :Vukovic- Papszun?- Golebiewski- Magiera- Vukovic- Banasik? - kolejny trener rezerw ? I to zapewne w 2 - 3 lata a nie w 10 o ile tyle wytrzyma nasz Mioduski. odpowiedz

