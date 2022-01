Papszun jeszcze nie zdecydował. Czeka na decyzję PZPN

Komentarze (25)

Magoo - 22 minuty temu, *.aster.pl Ponoć Ojrzyński jest gotowy na przejęcie kadry.... odpowiedz

JACUNHO - 30 minut temu, *.kampinostelco.pl Patryk Sokołowski.

W mediach pojawiają się kolejne nazwiska piłkarzy, którymi Legia miałaby być zainteresowana. Zespół Aleksandara Vukovicia potrzebuje wzmocnień na wielu pozycjach. Jak donosi portal legia.net, trener Legii spotkał się z nowym dyrektorem sportowym Jackiem Zielińskim aby omówić potrzeby zespołu. Legia będzie szukać nowego bramkarza, stopera, wahadłowego i środkowego pomocnika.



Piłkarzem, który ma wzmocnić tę ostatnią pozycję może być Patryk Sokołowski. Jego kontrakt z Piastem Gliwice wygasł z końcem tego roku i nie został przedłużony. W tym sezonie dla drużyny Piasta rozegrał 19 spotkań i mimo że jest defensywnym pomocnikiem, to jest najlepszym strzelcem zespołu. Ma na koncie pięć trafień. Warto również dodać, że Sokołowski jest wychowankiem Legii Warszawa. Do pierwszej drużyny nigdy się jednak nie przebił. W Piaście występuje od 2018 roku. Zdobył z tym zespołem mistrzostwo Polski. Dla gliwickiego klubu zagrał łącznie w 95 meczach, w których strzelił osiem bramek. odpowiedz

Ery - 40 minut temu, *.autocom.pl Za kilka dni wylot do Dubaju, transferów nie ma, potem gadki ze nowi niezgrani z drużyną ech co roku to samo...co oni przez te pol roku robią że nie potrafią 1.01. podpisać kontraktu nawet z wolnym zawodnikiem, jeżdżą obserwują kasę biorą a potem i tak biorą ochłapy z tych co nikt nie zakontraktował, na kij taki dział skautingu wystarczyłoby pod koniec okienka transfermarkt odpalić i dzwonić.. żenada. odpowiedz

Urs72 - 45 minut temu, *.chello.pl Szacun dla Vuko że jest i szacun dla Vuko że wie że nie będzie zbyt długo w Legii oby szło mu jak najlepiej odpowiedz

chrisSiekierki - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Zachowanie pana prezesa jest bardzo brzydkie w stosunku to Vukovicia. Aco mógł powiedzieć panu Mioduskiemu " bujaj się " i nadal by pobierał kasę z klubu, a jednak przyszedł z odsieczą i podjął sie pracy z drużyną z miejsca spadkowego. Panie prezesie niech się pan opamięta i zacznie szanować ludzi którzy Legię mają w sercu. odpowiedz

S - 48 minut temu, *.centertel.pl @chrisSiekierki: Racja Kolego.ten pseudo prezesina coraz bardziej sie kompromituje.Papszun niech idzie " składac" gwiazdorków z reprezentacyji.Z całym szacu kiem dla niego. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Legia robi z siebie trochę takiego upartego osła nie dając szansy Vukoviciowi tylko rozmawiając z Papszunem podczas gdy Vuko wyciągnął pomocną dłoń to chyba od jego wyników powinno zalezec czy zostanie w klubie czy szukamy nowwgo trenera. Anegdota o tym ze wszyscy pilkarze po zwolnieniu Vuko zalowali jwgo odejscia do bolu przyppmina anegdoty o nawalce ze pilkarze jako z nielicznym trwnerem nawiazali fajne relacje wykraczajace po za sprawy sportowe. Czy ta Legia chce budować rodzinę w której każdy staje za każdym murem. Czy chce budować korpo szambo w ktorym z czlowieka robi sie popychadło przydatne do czasu. Ktoś sie powinien zastanowić i pojsc po rozum do glowy. odpowiedz

ehhh - 2 godziny temu, *.waw.pl Przyjście Papszuna do Legii to będzie tragedia i dla Rakowa, i dla Legii i dla samego trenera Papszuna. Niech buduje swoją historię tam, życzę mu tego, a my róbmy wszystko na boisku by mu w tym przeszkodzić. odpowiedz

chrisSiekierki - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @ehhh: też uważam że Legia dla Marka Papszuna to za wysokie progi . Uważam go za niezłego trenera ale to są jego początki, a o reprezentacji to już w ogóle nie powinno być tego tematu. odpowiedz

stara szkoła - 1 godzinę temu, *.206.39 @chrisSiekierki: Pisanie,że Papszun sobie nie poradzi z presją,a to wy jesteście jego psychologami? znacie jego mentalność?

Gdyby tak myślano w Manchester Utd to nigdy nie zatrudniono by Fergusona,który z szkockiego Aberdeen został ściągniety do Man Utd.Klopa też ściągnieto z mało znanego Hanoveru96 do Borussi Dortumd.

Śmieszne są teksty,że sobie ktoś może nie poradzić.Na tej zasadzie,nigdy byście nie poszli do innej pracy,nie awansowali,bo wasz nowy pracodawna mógłby powiedzieć......"możesz sobie nie poradzić,nasza korporacja to większe oczekiwania,wyższy poziom".Śmieszne. odpowiedz

chrisSiekierki - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @stara szkoła: Być może masz rację w stosunku do Papszuna a może nie , ale ja wyrażam swoje zdanie i mam do tego prawo a w Legii nie takie gwiazdy na stanowiskach trenerskich sobie nie poradziło i też mieli bardzo mocną psychikę. Chodzę na Łazienkowską od lat osiemdziesiątych i różne cuda widziałem. Ale gdy szanowny pan prezes zatrudni pana Marka to będę mu kibicował z całych sił . ( Zresztą gdy był trenerem warszawskich drużyn poznałem go osobiście- bardzo sympatyczny gość ) odpowiedz

chrisSiekierki - 55 minut temu, *.vectranet.pl @stara szkoła: Fergusson przyszedł z FC Aberdeen po zdobyciu pucharu zdobywców pucharów i mistrzostwa Szkocji a Klopp to przyszedł z Mainz a nie Hanoveru odpowiedz

wojti - 2 godziny temu, *.chello.pl Masakra. Wszyscy robią z Papszuna trenera z najwyższej półki. Ogarnijcie się. Zawodnicy Rakowa mają wysokie morale i mimo iż brak gwiazd grają swoje bo tak chcą , żadna w tym zasługa trenera. W Legii jest inaczej....jeden się obrazi i pociągnie za sobą resztę.....kurde nie wierzę że tego nie widzicie....Najlepszego w nowym roku. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @wojti: Sami z siebie mają te morale czy ktoś im jednak w tym pomógł? Twoja wypowiedź nie ma sensu. Raków ma totalnych przeciętniaków w drużynie a jest w czołówce ligi i ty twierdzisz, że to dlatego, że ci przeciętni piłkarze sami z siebie mają dobre morale? odpowiedz

stara szkoła - 1 godzinę temu, *.206.39 @wojti: A kto jest w Legii gwiazdą? Ludzie zejdzie na ziemie,jak się niektórych czyta,to co drugi myśli,że nasze piłkarzyki to poziom Bayernu,Liverpooolu czy Man City.

Gwiazdami w Legii to byli kiedyś Ljuboja ,czy Odjidja-Ofoe,a reszta naszych piłkarzy to zwykli wyrobnicy,nawet nie kandydują do miana gwiazd.Teksty o Papszunie też dziwne.Jak czytam,że Papszun sobie może nie poradzić,bo w Legii grają gwiazdy to lepiej weź jeden z drugim przestań pisać,bo tylko się ośmieszasz.Pisanie,że Papszun sobie nie poradzi z presją,a to wy jesteście jego psychologami? znacie jego mentalność?

Gdyby tak myślano w Manchester Utd to nigdy nie zatrudniono by Fergusona,który z szkockiego Aberdeen został ściągniety do Man Utd.Klopa też ściągnieto z mało znanego Hanoveru96 do Borussi Dortumd.

Śmieszne są teksty,że sobie ktoś może nie poradzić.Na tej zasadzie,nigdy byście nie poszli do innej pracy,nie awansowali,bo wasz nowy pracodawna mógłby powiedzieć......"możesz sobie nie poradzić,nasza korporacja to większe oczekiwania,wyższy poziom".Śmieszne. odpowiedz

agawoP - 2 godziny temu, *.chello.pl „Cieszę się, że trener Marek Papszun ma silny charakter. To, że ktoś ma swoje przekonania, wizję i siłę bardzo mi opowiada – tego szukam. Warunek jest taki, że musi być to zgodne z tym, co ja chcę.” odpowiedz

NEWS LEGIA - 2 godziny temu, *.17.94 WYCHODZI NA TO ŻE LICZY ŻE NARODOWĄ KADRE PRZEJMIE!MOŻE TAK BYĆ BO JEST TO NAJLEPSZY MOMĘNT! odpowiedz

info - 2 godziny temu, *.chello.pl @NEWS LEGIA: Kadre przejmie raczej Nawałka lub Probierz. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @NEWS LEGIA: Pewnie dostał takie info od pzpn, że jest brany pod uwagę. odpowiedz

stara szkoła - 1 godzinę temu, *.206.39 @L: Oczywiście,że jest brany pod uwage,zrobił wyniki ponad stan z Rakowem,ale zdecydowanie większe szanse ma Nawałka i Probierz.Z Papszunem jest tak,że to trener nowej szkoły trenerskiej,za wcześnie aby na niego stawiać.Przypuszczam,że wybiorą doświadczonego polskiego trenera,czyli Nawałka lub Probierz, taki będzie tok myślenia w PZPN.Za chwilę są baraże i nie ma czasu na eksperymenty,więc będzie Nawałka lub Probierz. odpowiedz

KARATE KIT - 2 godziny temu, *.com.pl Legii przede wszystkim potrzebny jest trener , który trenuje jakieś sztuki walki , tak aby był w stanie obronić się przed nie zadowolonymi kibicami . Bo widać , że w stolicy kibice dziwnie wyrażają swoje nie zadowolenie do swoich reprezentantów



A poważnie to na miejscu Papszuna to zostałbym w Częstochowie dobrą robotę tam robią , bez większych problemów , Ma facet komfort pracy . A w Legii może się zdziwić jak to tutaj wszystko profesjonalnie jest poukładane . odpowiedz

Ultra - 2 godziny temu, *.virginm.net @KARATE KIT: a kasa? U nas zarobi dwa razy tyle, miodek chce mu dac 250tys miesiecznie, a tam ile ma? 120tys. U nas mu nawet wtedy Jedza przeplacony nie podskoczy odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Ultra: jeśli chodziłoby tylko o kasę,to właściciel Rakowa jest w stanie taką (i większą) kasę mu zapłacić,że z wrażenia Mioduski zrobiłby kupę i wbił w nią białą flagę ... odpowiedz

Fifi - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Tylko trener zza granicy. I do Legii i do reprezentacji. odpowiedz

info - 2 godziny temu, *.chello.pl @Fifi : Już był siwy bajerant Sousa z zagranicy w kadrze,jakie efekty? w Legii Jozaki,Bergi,Hasi jakie efekty? Śmieszne są teksty o zagranicznych tyrenerach.Dobry zagraniczny trener to pracuje w Bundeslidze,Premiership,czy w Serie A,a reszta zagranicznych trenerów to taki sam poziom co Polska myśl szkoleniowa,tylko że są drożsi,to jaki sens przepłacać i zatrudniać zagranicznego trenera? Na trenera z Bundesligi,Serie A itd i tak Legie nie stać. odpowiedz

