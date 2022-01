15-17.01: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 14 stycznia 2022 r.

W sobotę o 17:00 siatkarze Legii rozegrają I-ligowe spotkanie z Norwidem Częstochowa - zapraszamy do hali na Mokotowie i zachęcamy do wspierania naszej drużyny. Bilety w cenie 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne) do nabycia przy wejściu do hali. Niedzielny mecz koszykarzy Legii w Stargardzie nie dojdzie do skutku z powodu zachorowań na Covid-19 w naszym zespole.



Rozkład jazdy:

15.01 g. 16:30 FC Den Haag - TOP Oss

15.01 g. 17:00 Legia Warszawa - Norwid Częstochowa [siatka, ul. Niegocińska 2a]

15.01 g. 17:30 ŁKS Coolpack Łódź - Legia II Warszawa [kosz]



Młodzież:

15.01 g. 11:30 Legia U-14 - Trójka II Żyrardów U-14 [kosz, ul. Grójecka 93]

15.01 g. 18:00 Legia U17 - KS Saska Warszawa U17 [kadetki, siatka, ul. Siennicka 40]

16.01 g. 12:00 ZetGieBe Płock U-13 - Legia Warszawa U-13 [kosz, ul. Korczaka 10, Płock]

16.01 g. 14:00 Legia U10 - Wisła Kraków 12 [LTC]

16.01 g. 16:00 Legia U11 - Wisła Kraków 11 [LTC]

17.01 g. 17:30 UKS Dziewiątka Łomża U-19 - Legia Warszawa U-19 [kosz, ul. Księżnej Anny]