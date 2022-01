Kick-boxing

Nabór do sekcji kick-boxingu w LFC

Poniedziałek, 3 stycznia 2022 r. 09:32 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Legia Fight Club ogłasza nabór do wszystkich grup wiekowych sekcji kick-boksingu / K-1. Otwarty nabór do wszystkich grup będzie miał miejsce w poniedziałek, 10 stycznia o godzinie 17:45. Zajęcia odbywają się w LFC przy ulicy Łazienkowskiej. Dzieci z roczników 2008-12 mają zajęcia we wtorki i czwartki o 17:45, młodzież powyżej 14. roku życia oraz dorośli trenują w poniedziałki, środy i piątki o 17:56, zaś grupa średnio-zaawansowana oraz zawodnicy - codziennie o 19:00.



Nasi zawodnicy to aktualni kadrowicze Reprezentacji Polski juniorów i seniorów, uczestnicy Mistrzostw Europy i Świata WAKO w roku 2021.



Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio u trenera Karola Łady pod numerem 730-005-225.