Futsal

W czwartek pucharowe spotkanie Legii w Legionowie

Wtorek, 4 stycznia 2022 r. 10:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Futsaliści Legii w trakcie przerwy pomiędzy pierwszą i drugą rundą ekstraklasy rozegrają spotkanie 1/32 finału Pucharu Polski z AZS-em PW Warszawa. Mecz odbędzie się w Arenie Legionowo, 6 stycznia o 18:00, a wstęp do hali będzie bezpłatny. Faworytem spotkania będą legioniści.



AZS PW w drodze do 1/32 finału pokonał w Okręgowym Pucharze Polski kolejno GKS Dąbrówka, Mazura Karczew (10-4), RB Team Soccer Ciechanów (7-2) oraz Jokera Mława (6-4). Zawodnicy AZS-u wyróżnieni zostali w turnieju finałowym w Mławie, podczas którego wywalczyli prawo gry w Pucharze Polski na szczeblu centralnym (w rundzie I trafili wolny los). Najlepszym strzelcem turnieju został Patryk Kultys, a najlepszym bramkarzem - Jakub Czajka. Ponadto do najlepszej piątki turnieju wybrany został Radosław Szymonek. Na co dzień zespół Politechniki Warszawskiej nie występuje w rozgrywkach ligowych, więc prawo gry z beniaminkiem ekstraklasy jest na pewno sporym wyróżnieniem dla tej drużyny.



Legia ostatni mecz o punkty rozegrała 12 grudnia w Lęborku, kiedy musiała uznać wyższość miejscowego LSSS-u Team (4-6). Przed rokiem nasz zespół odpadł z rozgrywek krajowego pucharu w 1/32 finału, ulegając wówczas grającemu o jedną klasę rozgrywkową wyżej AZS-owi UW Wilanów. Tamten mecz był niezwykle zacięty, a po regulaminowych 40 minutach był remis 1-1. W dogrywce obie drużyny strzeliły po dwie bramki i o awansie do kolejnej rundy decydowały rzuty karne. Te lepiej wykonywali gracze AZS-u UW, którzy zwyciężyli 5-3.



W sezonie 2019/20 II-ligowa wtedy Legia dotarła do 1/16 finału Pucharu Polski. Po wygranej w turnieju finałowym na Mazowszu (wygrane z Drukarzem 10-0, Teqballem Podkowa Leśna 6-2, Rokolą Otwock Wielki 16-0 i Zdrowiem Garwolin 5-4) w 1/32 finału legioniści zwyciężyli na własnym parkiecie wyżej notowaną, I-ligową Victorię Sulejówek 6-2. W kolejnej rundzie nasz zespół rywalizował z ekstraklasowym Red Devils Chojnice, przegrywając 8 lutego 2020 roku na parkiecie przy Gładkiej 2-7.



W czwartek w Legionowie faworytem będzie Legia, a Paweł Juchniewicz będzie miał okazję dać więcej minut rezerwowym. Oczywiście niżej notowanego rywala nie można lekceważyć, bowiem ambicji "akademikom" z pewnością nie zabraknie. Kibiców Legii gorąco zachęcamy do wspierania naszej drużyny głośnym dopingiem.



Termin meczu: czwartek, 6 stycznia 2022 roku, g. 18:00

Adres hali: Legionowo, ul. Bolesława Chrobrego 50b (Arena Legionowo)

Cena biletów: Wstęp wolny