W meczu 16. kolejki 1. ligi Legia Warszawa wygrała z BKS Visła Bydgoszcz 3-2. Spotkanie z wiceliderem było bardzo zacięte i rozstrzygnęło się dopiero w tie-breaku. Wyniki setów: 22-25, 29-27, 19-25, 25-22, 17-15. Było to 9 zwycięstwo Wojskowych w bieżącym sezonie. Legioniści zajmują aktualnie 7. miejsce z dorobkiem 30 punktów. 10 stycznia legioniści zmierzą się na wyjeździe z Gwardią Wrocław. Legia Warszawa 3-2 BKS Visła Bydgoszcz Sety: 22-25, 29-27, 19-25, 25-22, 17-15

Blacklaw - 1 godzinę temu, *.chello.pl cenna wygrana, brawo panowie odpowiedz

