Futsal

PP: AZS PW Warszawa 0-4 Legia Warszawa

Czwartek, 6 stycznia 2022 r. 19:43 Bodziach, vid. Bodziach, źródło: Legionisci.com

W meczu 1/32 Pucharu Polski Legia Warszawa wygrała w wyjazdowym meczu rozegranym w Arenie Legionowo, z zespołem AZS PW Warszawa 4-0. Do przerwy legioniści prowadzili 2-0. Rywal Legii na co dzień nie występuje w żadnej klasie rozgrywkowej w futsalu. Legia z kolei do meczu przystąpiła w mocno młodzieżowym składzie - większość drużyny na parkiecie stanowili nasi juniorzy, których tylko sporadycznie wspierali bardziej doświadczeni zawodnicy. Był to jednocześnie debiut w roli pierwszego trenera Mariusza Milewskiego. "Miles" pojawił się na placu dopiero na trzy minuty przed końcem meczu, kiedy zespół Politechniki wycofał bramkarza. Spotkania kolejnej rundy odbędą się na początku lutego.



Pomimo gry w młodzieżowym składzie, Legia miała wyraźną przewagę od samego początku, dzięki czemu młodzieżowcy mogli liczyć na większą liczbę minut na boisku. Nasz zespół wyszedł na prowadzenie już w pierwszej minucie za sprawą Filipa Turkowyda. Podwyższył sześć minut później Portugalczyk, Duarte Nuno Oliviera de Araujo. Rywale Legii stworzyli sobie kilka dobrych okazji, ale w pierwszej połowie bezbłędnie bronił Taradejna, a po zmianie stron kilka świetnych interwencji miał Adam Świątkowski. W drugiej połowie Legia strzeliła dwie kolejne bramki. Przez cały mecz fani Legii prowadzili gorący doping. Na wyjście piłkarzy na boisko, grupa ZWL przygotowała transparent "Team ZWL" oraz sektorówkę z herbem naszego klubu.







PP: AZS PW Warszawa 0-4 (0-2) Legia Warszawa

0-1 1 min. Filip Turkowyd

0-2 7 min. Duarte Nuno Oliviera de Araujo

0-3 28 min. Duarte Nuno Oliviera de Araujo

0-4 37 min. Łukasz Krupnik



AZS PW: Jakub Czajka - Szymon Jodłowski, Bartłomiej Roguski, Patryk Kultys, Paweł Szczech oraz Mikołaj Drej, Filip Strzegowski, Przemysław Socik, Kacper Tarkowski, Łukasz Rybakowski, Maciej Kulik, Mateusz Andryszak, Kajetan Jeźwach, Bartosz Ptaszek.

trener: Jarosław Charuk



Legia: Adam Świątkowski (k) - Duarte Nuno Oliviera de Araujo, Łukasz Krupnik, Krzysztof Jarosz, Filip Turkowyd

Rezerwa: Mateusz Taradejna (br), Patryk Sobieszczański, Paweł Michałek, Dawid Nowicki, Bartłomiej Bajkowski, Mariusz Milewski

trener: Mariusz Milewski, as. Ryszard Milewski



Widzów: 600



