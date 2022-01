Marek Kania wystartuje na ME w Holandii

W najbliższy piątek w holenderskim Heerenveen rozpoczną się trzydniowe Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim. Na torze zobaczymy panczenistę Legii, Marka Kanię , który dzięki świetnym występom w Pucharze Świata w obecnym sezonie, zapewnił sobie udział również w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Legionista ma realne szanse na medal w wyścigu na dystansie 500 metrów. Ten odbędzie się w niedzielę, 9 stycznia o godzinie 16:05. Rekord Marka na tym dystansie to 34,460 sekundy osiągnięty 10 grudnia w Calgary 2021 roku. W piątek o 20:42 rozpocznie się wyścig na 1000 metrów. Na tym dystansie najlepszy wynik Marka Kani wynosi 1:08.280 min. osiągnięty w Salt Lake City 5 grudnia zeszłego roku.

