Ultras World: Kneel before his majesty drugą oprawą roku 2021

Ultras World opublikował film z dziesięcioma najlepszymi oprawami na świecie, zaprezentowanymi w roku 2021. W tym rankingu na miejscu drugim znalazła się prezentacja przygotowana przez fanów Legii na meczu Ligi Europy z Leicester - sektorówka przedstawiająca króla w barwach naszego klubu, z herbem Legii zdobiącym jego koronę oraz hasłem "Kneel before his majesty". Przekaz prezentacji był tym bardziej jasny, kiedy angielscy zawodnicy uklękli w kierunku Żylety. W rankingu zwyciężyła oprawa Olympique Marsylia. Wcześniej Ultras World uznał kibiców Legii Warszawa za najlepszych w roku 2021 w corocznym zestawieniu ekip ultras. Najlepsze oprawy roku 2021 wg Ultras World: 1. Olympique Marsylia 2. Legia Warszawa 3. AC Milan 4. PSG 5. FC Kopenhaga 6. Racing Club Strasbourg 7. AIK Sztokholm 8. Galatasaray Stambuł 9. Zenit St. Petersburg 10. Widzew Łódź

Pa(B)(L)o - 6 minut temu, *.lukman.pl Wiadomo z jakiego kraju pochodzi ekipa Ultras World?



Szczerze to ciężko mi pojąć obecność Widzewa i Ruchu w tych zestawieniach.

Kilka lepszych opraw w Polsce od tej Widzewa było w tamtym roku.

A czy Ruch aż tak się wyróżnił by znaleźć się w TOP 10 ultras? No nie bardzo... odpowiedz

Stop segregacji! - 22 minuty temu, *.centertel.pl Dla mnie ta oprawa to mistrzostwo świata! odpowiedz

