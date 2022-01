FC Basel pierwszym sparingpartnerem w Dubaju

Poniedziałek, 3 stycznia 2022 r. 12:04 Woytek, źródło: Legionisci.com

W czwartek wieczorem piłkarze Legii wyruszą na ponad dwutygodniowe zgrupowanie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Znany jest już trzeci przeciwnik Wojskowych podczas obozu w Dubaju. Będzie nim FC Basel 1893. Mecz odbędzie się 12 stycznia. Dla wicemistrza Szwajcarii z sezonu 2020/21 i aktualnego wicelidera Super League będzie to ostatnie sparingowe spotkanie podczas obozu przygotowawczego, który potrwa od 3 do 14 stycznia.



Legioniści mają zaplanowane jeszcze dwie gry kontrolne w Dubaju: 15 stycznia z Botewem Płowdiw i 19 stycznia FK Krasnodar.



Po powrocie do Polski zespół Aleksandara Vukovicia zmierzy się z GKS-em Tychy (28.01.) i Radomiakiem Radom (29.01.).



