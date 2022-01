21-23.01: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę o 18:00 w niemieckim Bayreuth, koszykarze Legii rozegrają zaległe spotkanie FIBA Europe Cup. Transmisja w aplikacji TVP Sport i na sport.tvp.pl. W sobotę nasi siatkarze zagrają ważny mecz na wyjeździe z Avią Świdnik. Rywal ma tylko punkt przewagi nad Legią w rozgrywkach I ligi, zatem wynik może być dość istotny pod kątem walki o udział w fazie play-off. Juniorzy koszykarskiej Legii (U-19) zagrają w ten weekend turniej barażowy o awans do ćwierćfinałów mistrzostw Polski. Z trzech rywalizujących drużyn, dwie zapewnią sobie awans do 1/4 finału MP U-19. Panczeniści Legii wezmą udział w mistrzostwach Polski seniorów w wieloboju i wieloboju sprinterskim, które w sobotę i niedzielę odbywać się będą w Tomaszowie Mazowieckim. W zawodach nie wystartuje Marek Kania, który szlifuje formę na Igrzyska w Pekinie. Rozkład jazdy: 22.01 g. 11:00 Legia II Warszawa - LKS Łagów (sparing) [LTC 7] 22.01 g. 12:00 AZS UW Wilanów - Legia Warszawa [futsal, sparing] 22.01 g. 17:00 Avia Świdnik - Legia Warszawa [siatka] 23.01 g. 18:00 medi Bayreuth - Legia Warszawa Młodzież: 21.01 g. 18:30 Legia U15 - FASE Szczecin 07 [LTC 7] 22.01 g. 09:00 Hertha Berlin 06 - Legia U16 [Berlin] 22.01 g. 10:30 Trójka II Żyrardów U-14 - Legia Warszawa U-14 [kosz, ul. Pileckiego 25/27, Żyrardów] 22.01 g. 11:00 Zagłębie Lubin 05 U17 - Legia U17 [Lubin] 22.01 g. 12:15 Legia Warszawa U-19 - UKS Komorów U-19 [kosz, ul. Koncertowa 4] 22.01 g. 13:00 Legia U18 - Ruch Chorzów U19 [LTC 7] 22.01 g. 15:00 Legia U14 - Zagłębie Sosnowiec [LTC 7] 22.01 g. 18:00 Jagiellonia Białystok 11 - Legia U-11 [Białystok] 22.01 g. 18:00 Jagiellonia Białystok 12 - Legia U-10 [Białystok] 23.01 g. 10:00 Gim 92 Ursynów U-19 - Legia Warszawa U-19 [kosz, ul. Koncertowa 4] 23.01 g. 14:00 Legia U12 - AP Żuri Olsztyn U12 [ul. Łazienkowska 3]

