Rosołek wraca do Legii

Jak poinformowała Legia Warszawa, wypożyczenie Macieja Rosołka zostało skrócone. "Rossi" ostatnie pół roku spędził w Arce Gdynia. Piłkarz, który przeszedł do klubu z Pomorza 1 września, w obecnym sezonie założył jego koszulkę w szesnastu spotkaniach, zaś przez całą rundę zgromadził ich dziewiętnaście – trzykrotnie zagrał bowiem z „eLką” na piersi. W barwach gdynian w sezonie 2021/22 tylko raz wpisał się na listę strzelców w meczu z GKS-em Jastrzębie. W barwach Legii w tym sezonie w Ekstraklasie zagrał przeciwko Wiśle Płock i Radomiakowi Radom, a w eliminacjach do Ligi Europy czeskiej Slavii Praga.

Ogórek - 54 minuty temu, *.tpnet.pl Hahahahahah :))) odpowiedz

nerwosoL - 39 minut temu, *.160.219 @Ogórek : Cóż za elokwencja. A jakaż znajomość tematu w wypowiedzi. Bycie ogórkiem widać zobowiązuje. odpowiedz

eLo - 29 minut temu, *.play-internet.pl @Ogórek : z własnej głupoty się śmiejesz ? odpowiedz

