Juchniewicz nie jest już trenerem futsalowej Legii

Z początkiem nowego roku w sztabie szkoleniowym Legia Futsal doszło do zmian. Po trzech latach funkcję pierwszego trenera przestał pełnić Paweł Juchniewicz . Szkoleniowiec związany był z zespołem od początku powstania sekcji. Pod jego wodzą drużyna dwukrotnie wywalczyła awans, w obecnym sezonie zadebiutowała w rozgrywkach Futsal Ekstraklasa. Pierwszą część ekstraklasowego sezonu zespół zakończył na 10. miejscu z dorobkiem 17 punktów. "Dziękujemy Trenerze za pełne zaangażowania trzy lata pracy oraz ogromny wkład w budowę naszej sekcji" - poinformowała sekcja.

ws - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dziękuję za awanse i życzę sukcesów w karierze trenerskiej. odpowiedz

Jasio - 3 godziny temu, *.aster.pl Wreszcie! Przy nim chłopaki cofali się w przód w rozwoju. odpowiedz

