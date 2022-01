Startują zimowe przygotowania Legii

Środa, 5 stycznia 2022 r. 10:09 Woytek, źródło: Legionisci.com

W środę piłkarze Legii Warszawa zakończyli urlopy. Legioniści odpoczywali nieco ponad 2 tygodnie, a teraz rozpoczną intensywne przygotowania do rundy wiosennej, która wystartuje 4 lutego. Cele postawione przed trenerem Aleksandarem Vukoviciem są oczywiste: odbudowanie formy, dopracowanie taktyki, a przede wszystkim zbudowanie zespołu mentalnie, bo wiosną czeka nas walka o utrzymanie w Ekstraklasie.



6 stycznia o godzinie 21:40 zespół wyruszy samolotem linii Emirates w ponad 5-godzinną podróż do Dubaju. Lądowanie zaplanowane jest na godzinę 6:20 czasu lokalnego - między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi są 3 godziny różnicy. Podobnie jak przed rokiem zespół będzie miał do wyłącznej dyspozycji boisko Jebel Ali Sports Center, które jest oddalone od hotelu o 5 minut drogi autokarem.



Szeroka kadra, nowe i stare twarze

Na zgrupowanie, oprócz etatowych zawodników pierwszej drużyny, sztab szkoleniowy zamierza zabrać ośmiu graczy z trzecioligowych rezerw i CLJ. Będą to bramkarz Maciej Kikolski, który sporą część rundy jesiennej trenował z jedynką, obrońcy: Karol Noiszewski (stoper, pod koniec jesieni został włączony do treningów z pierwszym zespołem), Jakub Kwiatkowski (prawy obrońca), pomocnicy: Kacper Skwierczyński (był w szerokiej kadrze jedynki), Patryk Pierzak i napastnik Wiktor Kamiński. Ponadto Legia skróciła dwa wypożyczenia: 20-letni napastnik Maciek Rosołek wrócił z Arki Gdynia i będzie walczył o swoje miejsce w kadrze drużyny z Łazienkowskiej, a 21-letni lewy obrońca Mateusz Grudziński jesienią nie zdołał przebić się do składu Radomiaka. W połowie obozu dołączyć ma Joel Abu Hanna, który aktualnie przechodzi rehabilitację po urazie łąkotki.



W Dubaju najprawdopodobniej zabraknie Mahira Emreliego, który nie stawił się w klubie i chce rozwiązać kontrakt z Legią. Z Brazylii do Polski wrócił natomiast Luquinhas, który nie zamierza stroić fochów i zostaje w Legii.



Pięć sparingów przed ligą

W Dubaju sztab szkoleniowy zaplanował trzy spotkania sparingowe. Pierwsze odbędzie się 15 stycznia, a rywalem będzie Botew Płodwiw, który w ubiegłym sezonie zajął 10. miejsce w lidze bułgarskiej. 19 stycznia Legia zagra z rosyjskim FK Krasnodar. To starzy znajomi "Wojskowych", z którymi towarzysko w ostatnich latach legioniści spotykali się kilkukrotnie - ostatnio w czerwcu 2021 w Leogangu (1-1), a w styczniu 2021 w Dubaju (0-0). Dzień później rywalem będzie zespół z Uzbekistanu FK Olympic.



Po powrocie do Polski, który planowany jest na 22 stycznia, legioniści rozegrają jeszcze dwa spotkania kontrolne. 28 stycznia w Legia Training Center zmierzą się z GKS-em Tychy, a dzień później z Radomiakiem Radom. Ligowy mecz z Zagłębiem Lubin odbędzie się 4 lutego o godzinie 20:30 w Lubinie.



Tak wygląda ośrodek, w którym przez 2 tygodnie będą mieszkali i trenowali legioniści:













fot. Hagi / Legionisci.com



