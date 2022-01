Koszykówka

Mecze z Bayreuth i Spójnią przełożone

Wtorek, 11 stycznia 2022 r. 16:31 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zaplanowany na jutro wyjazdowy mecz koszykarzy Legii Warszawa z niemieckim medi Bayreuth w ramach rozgrywek FIBA Europe Cup nie dojdzie do skutku w wyznaczonym terminie z powodu pozytywnych testów na Covid-19 w naszym zespole. Legioniści szykowali się już do treningu, po którym mieli lecieć do Monachium, kiedy plany musiały zostać zmienione. Na razie nie jest znany nowy termin meczu.



Legia nie zagra również w pierwotnym terminie meczu w Stargardzie ze Spójnią - to spotkanie było zaplanowane na najbliższą niedzielę na godzinę 20:00. Na razie nie wiadomo, czy zgodnie z planem odbędzie się mecz koszykarzy w Lublinie, który powinien zostać rozegrany w piątek, 21 stycznia.



Kolejny mecz w rozgrywkach FIBA Europe Cup Legia rozegra 26 stycznia w rosyjskim Permie.