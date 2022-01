Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Droga do Tokio 2021

Niedziela, 23 stycznia 2022 r. 10:18 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Polski Komitet Paraolimpijski przed zeszłorocznymi Igrzyskami wydał album "Droga do Tokio 2021", w którym przybliżono dyscypliny oraz reprezentantów Polski, którzy startowali na Igrzyskach Paraolimpijskich w Japonii. Publikacja została wydana w nakładzie 5 tysięcy egzemplarzy, a na stronie paralympic.org.pl dostępny jest PDF, w którym można zobaczyć całość.



W książce przedstawione zostały wszystkie dyscypliny paraolimpijskie, w których rywalizowali paraolimpijczycy w Tokio. Następnie zaś przedstawiono, dość szczegółowo, sylwetki naszych reprezentantów. Wśród nich zawodniczkę sekcji strzeleckiej Legii, Emilię Babską.



Telefon trenera Piotra Szuszczyńskiego zawibrował o trzeciej w nocy. To SMS. Wiadomość przysłała Emilia Babska, podopieczna z Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia Warszawa. Zawodniczka zdobyła kwalifikację paraolimpijską, a z emocji zapomniała, że jest w innej strefie czasowej. - Byłam w szoku i nie dowierzałam, gdy dowiedziałam się od trenera koordynatora Marka Maruchy o kwalifikacji - wspomina zawodniczka. - Jednocześnie byłam tak podekscytowana, że od razu chciałam się podzielić tą informacją z trenerem Szuszczyńskim. Kompletnie zapomniałam, że sama jestem w Sydney, a u niego jest środek nocy... (...) To zawodniczka z ogromnym talentem, która przebojem wdarła się do czołówki polskiego strzelectwa sportowego. Skończyła zaledwie 20 lata, a ma już na koncie tytuły Mistrzyni Polski. Wciąż też poprawia własne rekordy kraju. A treningi zaczęła ledwie cztery lata temu... - czytamy w czterostronicowym rozdziale zatytułowanym "Emilia Babska. Strzał w dziesiątkę".



Emilia pierwszy raz wzięła do ręki karabin, gdy miała około 10 lat. Na początku to była czysta rekreacja. (...) - Zaczęło się od pikniku organizowanego przez klub. Pojechaliśmy tam z rodzicami. Na miejscu można było postrzelać z karabinka pneumatycznego. Zwróciła na mnie uwagę instruktorka. Stwierdziła, że dobrze mi to wychodzi i że warto zacząć o tym myśleć pod kątem wyczynowym. To było wczesnym latem 2016 roku, tuż przed igrzyskami w Rio. Emilia spróbowała. (...) Jeszcze tego samego roku Emilia pojechała na swoje pierwsze zawody. Od 2 lat trenuje bardzo intensywnie, po pięć-sześć razy w tygodniu. Bywało, że na strzelnicy spędzała niemal całe dnie. Taka intensywność nieco kolidowała z nauką - zawodniczka rozpoczęła studia na warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej. By móc w pełni poświęcić się sportowi, wzięła urlop dziekański już na pierwszym roku - czytamy w rozdziale poświęconym legionistce. Emilia Babska, dzięki wsparciu w ramach programu Team 100 mogła zakpić własny karabin kulowy. Koszt karabinu to ok. 5600 euro. Do tego doliczyć trzeba dodatkowe wyposażenie oraz rzeczy wymagające stałego uzupełniania, jak amunicja, czy śrut. I tak jestem w komfortowej sytuacji, bo wspierają mnie rodzice, z którymi mieszkam. Wiem jednak, że ten sport to droga zabawa i nie da się go wyczynowo uprawiać bez pieniędzy - opowiada Babska.





Tytuł: Droga do Tokio 2021

Autor: Emilia Gaca, Robert Kamiński, Paulina Malinowska-Kowalczyk, Aneta Podgajna, Tomasz Przybyszewski, Adrian Stykowski, Marzenna Zawadzka

Wydawca: Polski Komitet Paraolimpijski

Rok wydania: 2021

Liczba stron: 200



Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.