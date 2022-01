Emreli chce rozwiązać kontrakt

Jak poinformował serwis weszlo.com, Mahir Emreli oznajmił Legii Warszawa, że nie zamierza stawiać się na rozpoczynającym się w czwartek zgrupowaniu przed rundą wiosenną rozgrywek i chce jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy klubu! "Zawodnik przekonuje klub, że jest zniszczony psychicznie przez napaść po meczu z Wisłą Płock (0-1) i nie wyobraża sobie dalszego funkcjonowania w nim. W ostatnich tygodniach obie strony negocjowały bez podejmowania radykalnych kroków. Piłkarz i jego rodzina wynajęli prawnika ze Stanów, który prowadzi z Legią pertraktacje. Emreli traktuje walkę o jednostronne rozwiązanie kontraktu jako ostateczność, ale ostateczność możliwą – jeśli polubowne rozwiązania nie przyniosą rezultatu" - czytamy. Emreli wysłał do Legii pismo, w którym informuje o rozpoczęciu procedury rozwiązania kontraktu z winy klubu. Oficjalnie informacje dziennikarzy potwierdził dyrektor sportowy Jacek Zieliński : - Mahir Emreli ma obowiązujący kontrakt, a zgodnie z tym powinien stawić się jutro na testach razem z pozostałą częścią drużyny - przekazał nam Jacek Zieliński, nowy dyrektor sportowy Legii - powiedział na łamach serwisu sportowefakty.wp.pl. Legia nie zamierza więc odpuszczać Azerowi, którego wiąże ze stołecznym klubem jeszcze 2,5-letni kontrakt. Z dużym prawdopodobieństwem można sądzić, że Emreliego w koszulce z "eLką" na piersi już nie zobaczymy. Do tej pory rozegrał w Legii 33 mecze i strzelił w nich 11 goli (2 w Ekstraklasie, 7 w europejskich pucharach i po 1 w Pucharze Polski i Superpucharze Polski).

Cez - 1 minutę temu, *.centertel.pl Nie jestem waszym kibolem, ale kibicuje Legii jako obiektywnie w ostatnich latach najlepszemu klubowi w Polsce. uwazam, że akcja z Płocka była potrzebna na wtedy (patrz zapierd...nie w meczu z zagłębiem) i na przyszłosc. Ułatwiliście prace waszym ludziom od transferów. Miękkie faje i wkłady z góry odpuszczą sobie podpisywanie kontraktów i mam nadzieje, że zbudujecie ekipę z charakterem. pozdrawiam odpowiedz

Zibi top - 2 minuty temu, *.plus.pl No i dobra chcesz to odchodź najlepiej do Brazylii to ostatnio modny kierunek przy rozwiązywaniu kontraktu. odpowiedz

Kibic z what's up'a - 5 minut temu, *.plus.pl Niech odchodzi mamy Włodarczyka Kostorza i Rosołek wrócił także następcy są. odpowiedz

PS - 9 minut temu, *.t-mobile.pl Niech spada. Fakt, że niepotrzebnie dostał od jakiś cymbałów ale przegina chcąc rozwiązać kontrakt. Nie ma jaj i tyle odpowiedz

Jano - 10 minut temu, *.orange.pl A ja mu się nie dziwię, on tu nie przyjechał walczyć o utrzymanie i zbierać liście kiedy jedynym winnym jest prezes i jego świta!

Niech idzie bo i tak na siłę nikt go nie zmusi do gry! odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 22 minuty temu, *.chello.pl Lulusiòw nam nie potrzeba. odpowiedz

Farme(L) - 26 minut temu, *.02.net I niech spier…. Może to kogoś w klubie nauczy, że takich typów się nie sprowadza… odpowiedz

grzesiek - 35 minut temu, *.centertel.pl Mogę się mylić ale Vuko chyba przyparł Azera od razu do muru. Albo jesteś chłopak z jajami i zapomnialeś o ataku kibiców, albo szukaj sobie nowego klubu.

Myśle że rozmowa z emrelim tak mogła wyglądać i dobrze. Nie potrzebujemy miękkich fajek. odpowiedz

Pol - 37 minut temu, *.t-mobile.pl Niech Sp...la niedojda odpowiedz

xyz - 54 minuty temu, *.warszawa.pl wasz klub rozwalił niejaki leśnodorski, pozwalając na odejścia za czapkę gruszek niejakim vii, prijovicowi czy węgrowi (nazwiska nie pamiętam). i od tego czasu nic się nie zmienia. klub nie ma kasy, żeby egzekwować kontrakt i grajka sprzedaje. a kolejny powtarza ten sam numer. ciekaw jestem czy wojciechowski za cały klub kokosa płacił tyle, co zgarnia emreli. a jego akurat było stać. czy stać obecnego prezesa? wątpię... zwłaszcza jak będzie musiał jeszcze kolka racowisk uregulować. hasło legia to my, to tylko hasło. bo liczy się kasa albo jewj brak odpowiedz

Stop segregacji! - 22 minuty temu, *.centertel.pl @xyz: jak nie pamiętasz Nikolicia, to jesteś na prawdę gość, jeden z naszych lepszych napastników w ostatnich latach.... odpowiedz

PastuszekAzerski - 55 minut temu, *.207.135 O widzicie już go wzywają mmmmeeeeee, mmmmeeeeee, meeeeee odpowiedz

do Bie(L)any - 1 godzinę temu, *.net.pl bardziej tu pasuje; Gość zatrudnia się na kasie w żabce. Przychodzi późnym wieczorem, kiedy nikogo nie ma pijak i robi awanturę, uderza gościa w twarz. Co ma do tego pracodawca? odpowiedz

stary kibic - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ciekawe,czy klub będzie dochodził odszkodowania od sprawców tego pobicia? Osobiście nie zależy mi na tym Azerze,zdecydowanie jest to piłkarz,który chce zarobić na Legii,czego zresztą od początku nie ukrywał!Wolałbym,żeby w Legii było mniej zagranicznych najemników. Tylko nie widzę powodu,żeby Legia straciła kasę za jego transfer! odpowiedz

Koral - 34 minuty temu, *.tpnet.pl @stary kibic: idz na komendę zamelduj odpowiedz

K) - 30 minut temu, *.orange.pl @Koral: Klub na pewno ma ich pyski w swojej bazie danych, więc to po jego stronie jest ruch. odpowiedz

15-20% - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wypad z Legii menelu. odpowiedz

Jasio - 1 godzinę temu, *.aster.pl Nie rozumiem, dlaczego to Klub miałby płacić odszkodowanie, albo rozwiązywać umowę za porozumieniem stron? On ma ważny kontrakt, a nie chce grać - rozumiem jego motywację , ale to Legia jest w tej sytuacji stratna. stratna. odpowiedz

M3 - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Niech wypie... ale niech zapłaci za rozwiązanie kontraktu. odpowiedz

lub2003 - 1 godzinę temu, *.comcast.net Emreli ma zupelna recje i moze rozwiazac umowe. Nie moze byc tak ze pilkarz jest bity w miejscu pracy.

Klub nie zapewnil zadnej ochrony pilkarzom. Pilkarze zostali pobici w obiekcie klubowym, niejako przy akceptacji klubu. Kto tych idiotow wpuscil do autokaru, kto zapewnial bezpieczenstwo? odpowiedz

Marcin - 53 minuty temu, *.centertel.pl @lub2003: Nie może rozwiązać kontraktu bo PZPN nie przewiduje w regulaminie żeby z powodu pobicia zawodnik mógł rozwiązać kontrakt. Póki co jest pracownikiem Legii i MUSI się stawić na zgrupowanie bo w przeciwnym razie będzie płacił kary. odpowiedz

don - 34 minuty temu, *.chello.pl @lub2003:

klub zapewnił ochronę policyjną na przejazd do i z Płocka. odpowiedz

Bie(L)any - 1 godzinę temu, *.lsas.aero ... na wstępie zaznaczam że azer jest mi obojętny ale pytanko do wszystkich co go teraz krytykują... który z Was nawet za spore pieniądze chciałby pracować u swojego obecnego pracodawcy przy takiej motywacji jak strzał z liścia? ... daliśmy typowi pretekst i to jest słabe niestety dla Nas bo on mordę rozsmaruje weźmie hajs i tyle ... odpowiedz

Tomek - 53 minuty temu, *.113.189 @Bie(L)any : Ch... weźmie. To jest identyczna sytuacja jakby wracał z restauracji (powiedzmy że był na obiedzie) i podszedłby typ, otworzył drzwi w jego samochodzie i wypłacił mu liścia. Żadnej winy klubu nie ma ani w jednym ani w drugim przypadku odpowiedz

RTV - 33 minuty temu, *.orange.pl @Tomek: Samochód jest jego prywatny, a autokar jest KLUBOWY. Widzisz różnicę? odpowiedz

grzesiek - 22 minuty temu, *.centertel.pl @RTV: masz racje, mi sie wydaje ze są podstawy prawne do uzyskania odszkodowania, aczkolwiek to idiotyczne. Przecież zarabia kupe kasy co mu da to odszkodowanie oprocz kasy? Zrzuci poczucie bycia nędznym piłkarzem w tej rundzie na kibicow czy co nie bardzo rozumiem. Luqi zachowuje sie jak facet a Emreli jak dziecko.

Oczywiscie jesli doznał jakis powazniejszy uszczerbek na zdrowiu tez bym dochodził moze i swojego ale raczej nic mu sie nie stalo. Nosek zlamał? Trudno, polowa spoleczenstwa ma zlamany nos. odpowiedz

Ben - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Trzeba rozwiązać kontrakt za porozumiieniem stron bez odszkodowania ze strony klubu. Kasa z jego wypłaty przyda się na zatrudnieniie kogoś o mocniejszej psychice. odpowiedz

WIE(L)KOPOLSKA - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl Do rezerw go przesunąć i niech czeka na koniec kontraktu odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42 I dobrze. Niech spada. Tersz prawnicy Legii pokażcie jaja i umiejętności. odpowiedz

Twarda ręka - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Legia wygra ten proces;!!!Ale miejsce dla Kebaba jest na ławie!!!!!! odpowiedz

zaba285 - 2 godziny temu, *.grupaping.pl wywąchał z menago zainteresowanie innych klubów i wykorzystuje sytuacje. "zniszczony psychicznie" to oczywiście pretekst odpowiedz

Olomanolo - 2 godziny temu, *.207.247 Emreli nie jesteś mężczyzną a zwykłą miękką ciepłą fają!!! - teraz właśnie powinieneś pokazać wszystkim że jesteś facetem z jajami i zacząć grać zdobywać bramki z których sam byś się cieszył a nie uciekasz jak zwykły szczur --Emreli miękka faja wypie****aj z Legii odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.aster.pl A niby dlaczego z winy klubu? Wniosek totalnie bez podstaw prawnych, jak się nie stawi na zgrupowanie to Legia powinna wystąpić o dyskwalifikację. Może się trochę ogarnie pan gwiazdor odpowiedz

kiki - 1 godzinę temu, *.citystrada.pl @Ja: Pochwal się gdzie prawo kończyłeś? odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl O tym pajacu, dobre zdanie miał tylko jego były kumpel, Jakub Rzeźniczak. Mądremu wystarczy.

A Emreli, jak jest zniszczony psychicznie, to niech idzie na rentę. odpowiedz

GrzeLeg - 2 godziny temu, *.157.83 Z niewolnika nie ma pracownika. Niech zapamięta tego liścia i spie...dala. odpowiedz

Kolko - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Pazerny gość się okazał. Smutne. odpowiedz

antek - 2 godziny temu, *.. europa jest psychicznie zniszczona odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Spiep..aj dziadu. Żegnam bez żalu leniu smier...cy odpowiedz

maaciekw - 2 godziny temu, *.135.170 pewnie do Flamengo leci odpowiedz

Stop segregacji! - 2 godziny temu, *.centertel.pl I to różni Polaków od obcokrajowców, Polaka takie sytuacje tylko wzmocnią inni są słabi psychicznie i wymiękają, żegnam bez żalu! odpowiedz

zdzicho - 2 godziny temu, *.16.195 niech kopie w rezerwach. będzie mu dobrze, zna trenera odpowiedz

Kamil - 2 godziny temu, *.46.5 Wcale się mu nie dziwie odpowiedz

sisi - 3 godziny temu, *.chello.pl Poinformował klub,że jest zniszczony psychicznie?



Nie dość,że wkład najemnik,to jeszcze dobry ściemniacz.Gość widzi,że klub jest w strefie spadkowej,że królem strzelców marnej ekstrakplapy nie zostanie to postanowił strzelić focha i pakuje mandżur.Tacy zawodnicy,o takiej osobowości i mentalności nigdy nie powinni grać w Legii.Niestety podejrzewam,że jest więcej takich "charakterów" ,więc sami widzicie, z takimi gwiazdeczkami ciężko o dobre wyniki. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl @sisi: Co prawda to prawda... polać Tobie odpowiedz

hajdukL - 36 minut temu, *.77.242 @sisi:

Dodałbym, że na horyzoncie pojawił się zapewne jakiś klub z całkiem spoko kontraktem dla piłkarzyka-pajacyka bo jeszcze jakieś 2 tygodnie temu inaczej skamlał odnośnie zgrupowania... odpowiedz

Ju(L)ius - 3 godziny temu, *.vectranet.pl I właśnie takich miękkich zawodników nam nie potrzeba... Niech ucieka stąd!! odpowiedz

Dsk - 3 godziny temu, *.plus.pl Zniszczony psychicznie? To co my mamy powiedziec? :D odpowiedz

piotrek9mln - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ucieszyła mnie ta wiadomość. Nie wyobrażam sobie żeby tego matoła jeszcze kiedykolwiek oglądać w barwach (L). Jest wspołwinowajcą tego całego burdelu i nagle zrobił z siebie ofiarę. Jak będziesz latem wracał na wschód to omijaj Warszawę z daleka odpowiedz

piotr_zabki - 3 godziny temu, *.centertel.pl Nie ulegać, tylko zesłać do rezerw i zniszczyć pseudo karierę. Co to jest? Za liścia? To tylko pretekst.

Albo inczej: zesłać do drużyny kobiecej babę.

Co się dzieje? Mój TY BOŻE....... odpowiedz

Kici - 3 godziny temu, *.plus.pl Co za leszczu! odpowiedz

kczeczu - 3 godziny temu, *.205.233 Każdy szanujący się piłkarz do takiego jak tu nie przyjdzie odpowiedz

Rytm - 3 godziny temu, *.atman.pl Niech mu klub tylko nie odpuszcza, walka na noże do samego końca - nawet takiego nie po myśli klubu. Niech gnije w klubie, bez możliwości gry w pierwszym składzie. Rok czy dwa batalii sądowej i już nie będzie tak rozchwytywany jakby chciał. I tak jak widać nie jest.

Chyba, że znajdzie kupca za 3 mln euro, to wtedy pogonić.

Płaczek, panienka, kopacz bez jaj.

odpowiedz

Elka - 1 godzinę temu, *.34.185 @Rytm: Typowy Polak :) wiadomość do Ciebie.... Jesteś Idiota na skalę światową;) odpowiedz

Rytm - 1 godzinę temu, *.atman.pl @Kibic : a uważasz za normalne, że kolo bierze multum kasy, a w lidze strzelił tyle goli co kot napłakał? Ile on patelni zmarnował? Do pustej bramki nie potrafił strzelić kilka razy. Niech gra za 1/10 tego co ma, bo na tyle zasługuje.



Emreli to płaczek. Jakoś w Sportingu pobili (POBILI, nie tylko pogłaskali) piłkarzy w ośrodku treningowym i jakoś nikt nie robił takich akcji. Tylko zaczęli lepiej grać. Tylko tu w Polsce zawsze robi się z piłkarzy lalusiów. Są zagłaskani za bardzo i potem są tego efekty na boisku.

Kopacze na was leją ciepłym moczem, a wy ich jeszcze bronicie hahahaha

Ważne mecze, a oni łażą nocami po mieście i chlają. odpowiedz

Rytm - 1 godzinę temu, *.atman.pl @Elka: typowa Grażyna z ciebie. Wiesz gdzie mam zdanie takich Grażyn jak ty?:) Tam, dobrze myślisz:)

Masz jakiś problem z narodowością? "Typowy Polak"? Czyli jaki?

Twoi rodzice to Polacy? Też typowi, czy nietypowi? Co to w ogóle znaczy typowy Polak? odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl To było do przewidzenia. Mówcie co chciecie, hejtujcie, obrażajcie ale powiem Wam jedno - wcale się mu nie dziwię. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Dlatego nie warto ściągać najemników, którzy najpierw olewają grę, a później robią z klubu autobus, z którego chcą wysiąść, kiedy tylko zechcą. O prezesie tysiąclecia szkoda pisać, klepania przez kibiców też nie popieram, ale takiego zachowania piłkarzy tolerować nie można. Oby Zielu że swoją ekipą poukładał to wszystko, a przede wszystkim niech D. się do niczego, już nigdy nie wpier..., bo jakoś mu w nic nie wierzę... odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Leśny Dziadek: Dokładnie tak jak piszesz. Emreli przyszedł tu po to żeby wyskoczyć dalej na zachód a nie po to żeby wygrywać mecze dla Legii. Myśle, że jak tylko zobaczył, że ten sezon jest dla Legii stracony to od razu chciał stąd uciekać i akcja z autobusu to tylko pretekst by dało się jeszcze zarobić na swoim kontrakcie... odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl @Leśny Dziadek: raczej nie warto sciagac z krajow kulturowo dalekich od Europy, bo sie potem tacy ludzie nie odnajduja. Bedzie mial ciezko na zachodzie jak ma taki slaby charakter do pilki. odpowiedz

Leśny Dziadek - 36 minut temu, *.orange.pl @L: Oby powroty Sokołowskiego, Wszołka, Rosołka zaczną nową tradycję w Legii. Zapraszanie do klubu Polaków i ludzi, którzy będą orać na boisku. Można mieć duże uwagi do akademii, ale jak się okazuje znacznie gorszym rozwiązaniem jest opieranie składu na zawodnikach, którzy tylko marzą, jak stąd uciec.

Jeżeli mam coś jeszcze podpowiedzieć - to sieć skautów - POLAKÓW, którzy jadą w różne kierunki, i obserwują niższe polskie ligi.

Nawiązać bliższy kontakt z ludźmi, w okręgu mazowieckim.

Ale do tego potrzeba człowieka, który m. in. będzie odbierał telefony...

I niech to będzie na zasadzie zdrowej współpracy, a nie podnoszenia nosa, bo My Legia, możemy wszystko.

Rozmawiać z ludźmi, a nie czarować i kłamać.

Mam nadzieję, że Zieliński to poukłada, ale zobaczymy jak będzie. odpowiedz

SEBO(L) - 3 godziny temu, *.centertel.pl Zniszczony psychicznie?! Klub tym bardziej powinien mu pomóc. Dać wolne do czasu,aż rezerwy wrócą do treningów, a potem,w ramach odbudowy psychicznej, pozwolić trenować razem z nimi,by mógł w słabszym towarzystwie wrócić do pełnej równowagi. Inne - nowe twarze,pozwoliłyby mu zatrzeć złe wspomnienia z wybryku, którego świadkami byli towarzysze niedoli z pierwszej drużyny...

Tak przygotowany psychicznie i zapewne wyróżniający się w nieco słabszej lidze zawodnik byłby łakomym kąskiem dla potencjalnych, nowych nabywców jego karty zawodniczej... odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ani kroku wstecz, sądzić się do us*anej śmierci. Gość ewidentnie ma problem z mózgiem, chciał sobie z Legii zrobić nawet nie drabinę, a szybką trampolinę i karma wróciła, w taki czy inny sposób. I co to w ogóle znaczy, że nie zamierza się stawić na zgrupowaniu? Jeżeli się nie stawi, mając ważny kontrakt, to ma przej*bane i nie wykpi się żadnym liściem z autokaru. Won z Legii, wkładzie. odpowiedz

lolo - 3 godziny temu, *.Gawex.PL Rosołek nas zbawi!!! odpowiedz

Echhh - 3 godziny temu, *.161.128 @lolo: Ja tam wolę pomidorową :-) odpowiedz

Rafał - 3 godziny temu, *.tpnet.pl jako pracownik nie wypełniał nalezycie swych obowiązków odpowiedz

Pantera - 3 godziny temu, *.ostnet.pl Brawo pierwsze wzmocnienie. Kierunek Ukraina pewnie wybierze tam są lepsze i tańsze Alkohole. odpowiedz

Kazdy głupek strzela w słupek …. - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl A jezeli ktos strzela trzy razy do słupków to tonie jest głupkiem tylko. Nieudacznikiem.



Sprzedać jak najszybciej żaden piłkarz z niego odpowiedz

Ech - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Kazdy głupek strzela w słupek ….: uderz w stół A głupek się odezwie...i to nie jeden na tym forum. Pozdrawiam gimbaze. odpowiedz

L L L - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ale do Dubaju poleciał? odpowiedz

spasiony - 3 godziny temu, *.10.6 Czyli postoj na przystanku Legia mocno skrocony. Jak tu przychodzil to pisalem, ze wszystko bedzie super do pierwszego focha. Swoja droga ja tez jestem zniszczony psychicznie przez pilkarskie wygibasy takich wafli jak on i jemu podobni. odpowiedz

Lelelrerty - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Może My Kibice złożymy pozew zbiorowy o zniszczenie naszej psychiki i podupadku na zdrowiu ? odpowiedz

Szpic - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Już to pisałem wcześniej, niech spada na drzewo. Klub kokosa i ciągnięcie sprawy w nieskończoność. Legia poprostu nie może mu odpuścić, bo za chwilę takich naciągaczy znajdzie się więcej. Trzeba teraz zrobić wszystko aby mu "umilić" życie. odpowiedz

Brygada RR - 3 godziny temu, *.klikom.net a to pastuch odpowiedz

Darce(L)i - 3 godziny temu, *.centertel.pl A sprzedać go do Chin za czapkę gruszek...

niech tam się kopie w czoło... odpowiedz

Janusz - 3 godziny temu, *.chello.pl Jeśli się nie stawia w pracy to po pensji za każdy dzień odpowiedz

ja - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Nara najemniku.

teraz w innym klubie będziesz wybierał sobie mecze w których grać bądź olewać bo są mniej prestiżowe. odpowiedz

lucho_83 - 3 godziny temu, *.81.66 Początek miał dobry, później chyba za często przy barze siedział. Niech idzie, wolna droga... odpowiedz

jurek - 3 godziny temu, *.tropolys.de kibice sa zniszczeni psychicznie od ogladania "popisow" gwiazdorka odpowiedz

ANTYzygo - 3 godziny temu, *.com.pl z jednej strony nie ma się co dziwić, po takim zdarzeniu też bym nie chciał zostać w klubie; z drugiej nigdy nie ukrywał, że nasz klub jest tylko przystankiem dla niego, a okazało się, że ma szansę przeskoczyć szybciej niż zakładał.

ech, po co były te łokcie, po co... odpowiedz

KasztanoRonaldo - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Taki Chuy jak Bolka wąs. Zesłałć do rezerw trzymać do końca kontraktu. Sądzić dziada, pijaka wstrętnego. odpowiedz

Juri - 4 godziny temu, *.centertel.pl Jak tak to nie ulegać,sądzić się.

Do bólu,aż kontrakt wygaśnie. odpowiedz

edd85 - 4 godziny temu, *.plus.pl O Ty bananie odpowiedz

Badi - 4 godziny temu, *.88.205 Niech spier...la...

Ale Legia mu tak nie odpuści odpowiedz

