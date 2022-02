Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Remanent 1/2021

Wtorek, 8 lutego 2022 r. 11:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Świetna książka ukazała się nakładem wydawnictwa SQN pod koniec roku 2021. Z serii "SQN Originals" wydano zbiór wybranych tekstów Jerzego Chromika, które były publikowane m.in. w kultowym magazynie "Sportowiec".



To oczywiście nie jedyne teksty zamieszczone w pierwszym tomie "Remanentu", bowiem wybrano również artykuły autora z Przeglądu Sportowego i sport.tvp.pl. Zdecydowaną większość stanowią wywiady - w kultowym wywiadem z Dariuszem Dziekanowskim na czele, ale są również reportaże. Całość, od początku do końca, choć oczywiście formuła książki jest taka, że poszczególne rozdziały czytać można w dowolnej kolejności, jest bardzo wciągająca. Mało który dziennikarz może pochwalić się takim warsztatem jak pan Jerzy.



W środku znajdziemy m.in. wywiady z Dariuszem Szpakowskim, Włodzimierzem Szaranowiczem czy dwie rozmowy z Maciejem Szczęsnym. Ta pierwsza przeprowadzona została kiedy był zawodnikiem Legii, druga kilkanaście lat później. "Światła większego miasta zrobiły swoje. Gdy wreszcie zaszczycił nas swoją obecnością, słyszę jego utyskiwania: 'K..., co za miasto ta stolica, przecież tu nie idzie wytrzymać'. Zawodnik nazywa się Czykier. Co można mu powiedzieć? Za długo na to patrzę, aby wierzyć w sens przetłumaczenia mu czegokolwiek, a poza tym każdy ma swoją filozofię życiową. A to, że efekt mojego wysiłku zależy także od jego postawy - to już temat na inne opowiadanie. (...) Nadal chodzą po boisku i klubie ci wyprostowani. Jacek Bąk pożyczył ode mnie nakolanniki, bo ma spuchnięte kolano. Zażartowałem, że mu współczuję, bo wiem, jak boli wóda w kolanie. Obraził się na mnie prawie śmiertelnie" - mówi w ciekawej rozmowie Szczęsny, który wspomina również, jak fatalne warunki miał zespół Legii podczas obozu w Wiedniu.



Niesamowicie ciekawy tekst, zatytułowany "Poszukiwanie piłki", poświęcony został Józefowi Ciszewskiemu, który przed wojną bronił barw Legii. "(...) Markotny wracałem na dworzec, aż tu nagle chwyta mnie za rękaw stary kolega z Krakowa, Franek Wójcik. Wyjaśniłem mu, dlaczego mam nos spuszczony na kwintę, a on poprosił o adres i obiecał mi pomóc. Postawił tylko jeden warunek - po przyjęciu na studia muszę reprezentować barwy Legii. Taka była ponoć reguła, że krakus piłkarz trafiał do wojskowego klubu. (...) Nie wszystkim jednak spodobała się moja decyzja. Zarząd Cracovii postanowił skreślić mnie z listy członków klubu, co oznaczało dwuletnią karencję. Trenowałem przez rok i grałem w studenckim zespole. Dyskwalifikację skrócono mi o połowę pod naciskiem prasy, bo reprezentacja Polski potrzebowała lewego łącznika" - czytamy w ciekawym artykule opublikowanym pierwotnie w "Sportowcu" z 19 sierpnia 1986 roku.



Legijne wątki pojawiają się także w rozmowie z Piotrem Czachowskim, którego Jerzy Chromik pytał przed przeprowadzką do Legii o widmo znienawidzonego w Polsce klubu. "Nie moja wina, że jedyny zespół pierwszoligowy [w Warszawie] nazywa się Legia. (...) Może faktycznie lepiej wrócić do rodzinnego miasta dopiero po kontrakcie zagranicznym" - opowiada zawodnik.



"Wiedeński walc" to z kolei tytuł rozmowy z listopada 1985 roku z Mirosławem Okońskim, który mówi m.in.: "Warszawa jest piękna i trzeba to przyznać... Kawałek miasteczka. Ale prawda jest także taka, że mój najlepszy okres w lidze miałem właśnie w Legii. Gdybym teraz grał w Lechu trzydzieści procent tego, co w Warszawie, to byłbym z siebie zadowolony. Dużo zależało od składu. Takiej paki, jak wtedy miała Legia, długo potem nie było w ekstraklasie. Wyniki chyba też nie były najgorsze".



Kolejną ciekawą rozmową, która na pewno zainteresuje fanów Legii jest ta z byłym bramkarzem naszego klubu, Jackiem Kazimierskim, który pytany, czy rozumie Józefa Wandzika, odpowiedział następująco: "Jestem warszawiakiem. Nie zamieniłbym tego miasta na Zabrze, Wrocław czy Szczecin. Chyba że w swojej drużynie nie miałbym miejsca. Dla pieniędzy nigdy!".



Cała, niespełna 500-stronicowa publikacja, jest naprawdę godna polecenia. Kawał doskonałej lektury, którą "pochłania" się w ekspresowym tempie. Najważniejsze, że już dziś wiadomo, że będą dwie kolejne części "Remanentu" - w tomie drugim przytoczone zostaną pamiętniki Kazimierza Górskiego.



Tytuł: Remanent. Teksty wybrane nie tylko z magazynu Sportowiec. 1/2021

Autor: Jerzy Chromik

Wydawnictwo: SQN

Rok wydania: 2021

Liczba stron: 480

Cena: 49,99 zł



