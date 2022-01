Mecz z GTK Gliwice odwołany

Zaplanowane na najbliższy piątek mecz Energa Basket Ligi pomiędzy Legią Warszawa i GTK Gliwice został odwołany, z powodu czterech zakażeń koronawirusem z zespole z Górnego Śląska. Nie jest jeszcze znany nowy termin spotkania obu drużyn. Zakupione bilety zachowują ważność na nowy termin meczu, który podamy, gdy tylko wyznaczy go liga. Najbliższy mecz koszykarze Legii rozegrają w środę, 12 stycznia w niemieckim Bayreuth, w ramach FIBA Europe Cup. Najbliższy mecz przed własną publicznością legioniści rozegrają 30 stycznia z HydroTruckiem Radom.

