Futsal

Milewski nowym trenerem futsalowej Legii

Wtorek, 4 stycznia 2022 r. 14:52 Woytek, źródło: Legionisci.com

Nowym trenerem futsalowej drużyny Legii Warszawa został Mariusz Milewski. 40-letni Milewski jest kapitanem drużyny, do tej pory pełnił także rolę asystenta zwolnionego Pawła Juchniewicza. W obecnych rozgrywkach jest najskuteczniejszym strzelcem drużyny (10 bramek). Przejęcie funkcji trenera nie oznacza zakończenia kariery zawodniczej - Milewski będzie pełnił funkcję grającego trenera.



Milewski jest wielokrotnym reprezentantem Polski, mistrzem Polski, dwukrotnym zdobywcą Pucharu Polski, a także uczestnikiem Euro Winners Cup i UEFA Futsal Cup. Do Legii Warszawa trafił w maju 2019 roku. W ostatnich dwóch sezonach poprowadził Legię do dwóch awansów.





fot. Woytek / Legionisci.com



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal