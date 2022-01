Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

Trener Bramkarzy - 21 minut temu, *.play-internet.pl Ehhh jeszcze pingwiny z Madagaskaru i bezludna wyspa, to przeciwnicy na poziomie... odpowiedz

bronek49 - 3 godziny temu, *.chello.pl Legia zawsze zapowiada dobre drużyny do sparingów a póżniej okazuje się że nie chcą z nimi grać to jest piłkarska dyplomacja chyba najgorsza w lidze odpowiedz

Mrok - 3 godziny temu, *.chello.pl Zaczyna się kolejny rok dziadowania i oszczędzania a`la Mioduski. Przygotowania do sezonu w USA, w Dubaju, na Hawajach i Tahiti a po powrocie sparingpartnerami będą zamiast FC Koln FC Kolonia Górki, zamiast drużyny PSG będzie drużyna PGR a zamiast AC Milan będzie Milan Milanówek odpowiedz

Edek z fabryki kredek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Mrok: albo Always Sucha Beskidzka odpowiedz

KN - 4 godziny temu, *.orange.pl Ciekawe czy ma to związek ze zwolnieniem tego dziada, co kiedyś przyszedł z Basel do Legii dla synekury. odpowiedz

Przemek - 4 godziny temu, *.play-internet.pl To już lepsze drużyny nie chcą z nami grać? A to peszek odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.