U14: powołania dla legionistów na ZAMO

Środa, 5 stycznia 2022 r. 09:35 Raffi, źródło: Legionisci.com

Polski Związek Piłki Nożnej opublikował listę zawodników z rocznika 2008, którzy przebywać będą na pierwszym tegorocznym turnusie Zimowej Akademii Młodych Orłów 2022. Zgrupowanie odbędzie się w dniach 23-29 stycznia w Siedlcach. Wśród 40 powołanych zawodników z 21 klubów znalazło się także dwóch legionistów - Daniel Wyrozumski i Pascal Mozie.



Letnia i Zimowa Akademia Młodych Orłów to zgrupowania dla najlepszych młodych polskich piłkarzy z danego rocznika organizowane od 2014 roku przez Polski Związek Piłki Nożnej. Są przeglądem talentów z całego kraju, szczególnie istotnym na wczesnym etapie tworzenia i selekcji do kadry narodowej w danym roczniku.







Daniel Wyrozumski jest wychowankiem Legii (gra w zespole od ponad 7 lat). Występuje na pozycji napastnika (wysuniętego lub cofniętego), radząc sobie bardzo dobrze na tej pozycji mimo umiarkowanych warunków fizycznych, dzięki wysokim umiejętnościom technicznym i dobrej technice strzału, a także predyspozycjom w grze kombinacyjnej. W bieżącym sezonie zdobył w meczach ligowych 16 goli i miał 8 asyst. Pascal Mozie jest wychowankiem Królewskich Płock, partnerskiego klubu Legii - dzięki czemu dość wcześnie miewał okazje występować gościnnie i zdobywać trofea indywidualne oraz drużynowe z kolegami z Legii, chociażby na turnieju Sokolika w Nowym Sączu czy na Profbud Cup (oba w 2018 r.). Zawodnikiem Legii został latem 2020 r. Może występować na różnych pozycjach w środku pomocy (zazwyczaj "8" lub "6", czyli tych bardziej defensywnych), często pełni rolę kapitana drużyny. Charakteryzuje go dobra zwrotność i balans ciała, strzał z dystansu oraz skuteczność (i odwaga) w pojedynkach 1 na 1, zarówno w ofensywie jak i w defensywie, gdzie korzysta też z dużej dynamiki i niezłych warunków fizycznych. Kilkakrotnie występował ze starszymi kolegami w meczach CLJ U15. Zdobył w tej rundzie 3 ligowe gole, zanotował też 8 asyst.