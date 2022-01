Abu Hanna wróci w połowie stycznia

Wtorek, 4 stycznia 2022 r. 18:44 Woytek, źródło: Legionisci.com

Od połowy października z urazem zmaga się Joel Abu Hanna, który na Łazienkowską trafił przed obecnym sezonem. 27-letni obrońca doznał kontuzji podczas zgrupowania reprezentacji Izraela - uszkodził łąkotkę i przez kilka tygodni poruszał się o kulach w specjalnym stabilizatorze na lewym kolanie. Klub informował wówczas, że czeka go kilkumiesięczna przerwa w treningach.



Jak wygląda sytuacja po 2,5 miesiąca?



- Ogólnie czuję się bardzo dobrze. Rehabilitacja przebiega świetnie, robię duże kroki do przodu - mówi Joel Abu Hanna.



Reprezentant Izraela rehabilituje się pod okiem specjalistów w Monachium, a od 14 stycznia przejdzie pod opiekę fizjoterapeutów Legii Warszawa.



- Dołączę do drużyny w połowie zgrupowania w Dubaju. Na początku będę oczywiście trenował indywidualnie. Nie wiem dokładnie, kiedy wrócę do zajęć z piłką i kolegami, ale jeśli wszystko pójdzie dobrze, to nie powinno to potrwać zbyt długo - dodaje piłkarz.



Do tej pory Joel Abu Hanna wystąpił w 6 meczach Legii. Jego umowa ze stołecznym klubem obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku.