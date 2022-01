Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Wpadki komentatorów

Środa, 26 stycznia 2022 r.

Przed kilkunastu laty Jacek Łuczak i Radosław Nawrot wydali tomik zawierający wpadki polskich komentatorów popełnione podczas transmisji radiowych i telewizyjnych. To krótka, ale dobra lektura, szczególnie na poprawienie humoru.



"Cytaty zebrane z najrozmaitszych relacji sportowych w prasie, radiu i telewizji, które Państwu przedstawiamy, nie są szyderstwem z komentatorów, lecz raczej delikatnym uśmiechem wobec tych sformułowań, lapsusów czy wpadek, które przeszły do historii, tak jak widowiska sportowe, którym towarzyszyły. Bez nich byłyby one znacznie nudniejsze" - piszą autorzy w bardzo krótkim wstępie... i od razu przechodzą do rzeczy. A mianowicie do cytatów polskich komentatorów. Każdy z nich opatrzony jest imieniem i nazwiskiem autora oraz czy został "popełniony" w radio czy telewizji. Pojedyncze cytaty pochodzą również z prasy.



Cytatów na 142 stronach zebrano całe mnóstwo. Cytowanych jest wielu komentatorów, choć oczywiście najwięcej pochodzi od Dariusza Szpakowskiego. Nie brak jednak również cytatów z Andrzeja Zydorowicza, Andrzeja Janisza, Mateusza Borka, Jacka Jońcy, Włodzimierza Szaranowicza, Tomasza Zimocha, Bożydara Iwanowa, Jana Tomaszewskiego, Macieja Iwańskiego czy Krzysztofa Ratajczaka.



Oto kilka przykładów "wpadek", które opublikowali autorzy w książce:



"To musi być głód chęci strzelania bramki"

"Wichniarek - to jego ulubiona noga"

"Mieszka z całą rodziną, własną, z własną matką w ojczyźnie, otoczony najbliższą rodziną, zwierzakami"

"I znowu niecelne trafienie"

"Spalony gwizdek pana Gustafssona"

"Kibice Standardu mocno zawiedzeni, ujrzeli tylko gol na otarcie Demola"

"Polak zakończył już rwanie, podobnie jak ci z państwa, którzy oglądali nasze poprzednie wejście"

"W finale turnieju w Dubaju spotkali się dwaj Hiszpanie wychowani w tej samej stajni"

"Jak pies pasterski zrywający się do szybkiego biegu na jakichś pampasach ruszył teraz Cambiasso"

"Proszę zobaczyć jak bezczelnie bryluje Tevez"

"Drużyny afrykańskie są zdolne do rzeczy najlepszych i najgorszych"



Całość wystarczy by co najmniej przez godzinę - dwie uśmiech nie schodził nam z twarzy. Są takie, jak choćby tytułowa sentencja, które trudno zapomnieć.



Tytuł: Wpadki komentatorów, czyli słońce zachodzi za wschodnią trybuną stadionu...

Autor: Jacek Łuczak i Radosław Nawrot

Wydawnictwo: Vesper

Rok wydania: 2006

Liczba stron: 142



