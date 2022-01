Papszun odrzucił ofertę Legii!

Jak informuje weszło.com, Marek Papszun ostatecznie odrzucił ofertę pracy w Legii Warszawa. Trener Rakowa Częstochowa wskazywany jest obecnie jako jeden z kandydatów do objęcia posady selekcjonera reprezentacji Polski. Niewykluczone jednak, że przedłuży wygasającą w czerwcu umowę z Rakowem. Już w listopadzie prezes Legii Dariusz Mioduski oficjalnie potwierdził, że chce zatrudnić Papszuna w stołecznym klubie, jeśli nie zimą, to latem. - Mogę potwierdzić, że chcemy się porozumieć ze szkoleniowcem i jego sztabem. Jeśli nie będzie możliwe zatrudnienie go zimą, to jesteśmy gotowi poczekać do końca sezonu. Uważam, że Marek Papszun przy odpowiednich warunkach do pracy, które w Legii są, jest obecnie najlepszym kandydatem, by rozwinąć nasz zespół w najbliższych latach. Mam przekonanie, że charyzma, wiedza, doświadczenie trenera Papszuna bardzo pozytywnie połączy się z filozofią klubu. Wierzę też, że dołączenie trenera Papszuna będzie dla Legii Warszawa bardzo pozytywną zmianą, a on sam będzie potrafił wykorzystać w pełni potencjał naszego klubu, który ma dzisiaj warunki do rozwoju na poziomie czołowych europejskich marek. Wszyscy chcemy oglądać warszawską drużynę atakującą, grającą widowiskowo, wygrywającą i dominującą Ekstraklasę, co naturalnie daje szansę na dobre mecze w europejskich pucharach. Chcę rozwijać klub z trenerem, dla którego etos ciężkiej pracy w połączeniu z pełnym profesjonalizmem jest credo zawodu trenerskiego. Pozytywne, choć nie obligatoryjne, jest to, że trener Papszun jest z Warszawy i rozumie, czym jest Legia dla Warszawy i dla kibiców, rozumie jaka jest atmosfera na każdym stadionie w Polsce, gdy tylko podjeżdża nasz klubowy autokar - mówił wówczas Mioduski w wywiadzie dla oficjalnej strony Legii. Do pracy w Legii wrócił jednak Aleksandar Vuković i ma prowadzić zespół przynajmniej do końca obecnego sezonu.

Komentarze (57)

+ dodaj komentarz

dodaj

Gazik - 17 minut temu, *.156.98 Swietna wiadomosc...brawo Zielu, on nie ogarnalby tematu w szatni Legii.

Swoja droga, troche w lidze i teraz Legia, reprezentacja, w glowie sie przewraca. odpowiedz

bjtriangle - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl zajebiście jeden z nielicznych dobry gości na trenera właśnie się wypiął.. zieliński pewnie mocno pomógł .. a zresztą i tak większość zaklikała że nie chce tego trenera... wuko lepszy co?? przecież my naprawdę możemy na wiosnę polecieć... odpowiedz

Wolska dla Wolaków - 27 minut temu, *.com.pl To było pewne,nikt normalny nie przejdzie z poukładanej drużyny która walczy o mistrza do drużyny w której jest pier.olnik i która walczy o utrzymanie.Prezio po raz setny zrobił z siebie debila ale to nic nowego.Jedno co mnie martwi w tej sytuacji że trenerem na dłużej zostanie Vuko a to będzie tragedia,no ale po owocach ich poznacie,dam mu na razie drugą szansę bo gorzej już być raczej nie może, ale czarno to widzę. odpowiedz

Adam - 25 minut temu, *.play-internet.pl @Wolska dla Wolaków: ja tam się nawet cieszę, że będą mecze przyjaźni z Zagłębiem Sosnowiec odpowiedz

Anonimus - 45 minut temu, *.silesia.pl Kto tam by chciał przejść z ekstraklasy do pierwszoligowca.... odpowiedz

Michał - 59 minut temu, *.plus.pl A Andre Martins nie leci do Dubaju i może szukać sobie klubu. Ale wakacje stracił... toż to szok. Emreli leń Martinsa gra ostatnio tragedia...czyli Vuko leni pogoni....i to jest to

No i dobra. odpowiedz

MK - 1 godzinę temu, *.187.2 Myślę, że to nie jest zła wiadomość. Na chwilę obecną i przy obecnym budżecie powinien zostać Vuko. Wiem, że ma wielu przeciwników, ale gdyby dane mu było popracować tutaj 2-3 lata, to myślę że zbudowałby drużynę. odpowiedz

(L)egia - 1 godzinę temu, *.196.19 Brawo, Marek! Gratuluję podjęcia mądrej decyzji. Głupi to Ty nie jesteś. odpowiedz

gutek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Mądry chłop-Legia spali każdego trenera odpowiedz

Senior - 1 godzinę temu, *.chello.pl a w zasadzie kim jest Papszun że go tak wszyscy wychwalają odpowiedz

jot - 1 godzinę temu, *.sekocin.pl Do pracy z miodkiem nikt się już nie pali. Ten typ nie daje szans na dłuższą pracę i jakąkolwiek stabilizację, a na dodatek we wszystko się wpieprza. Miodek tak zjebał reputację Klubu, że będzie też problem z nowymi zawodnikami. Swoje 3 grosze dołożyli też inteligentni inaczej frustraci bijący własnych zawodników... odpowiedz

(L)egionowo - 1 godzinę temu, *.224.145 Trzbea się pogodzić z tym, że dzięki nieudolności naszego prezesika, LEGIA nie jest już klubem, któremu się nie odmawia, jak było kilka lat temu. Teraz widząc co się dzieje wokół (L) każdy woli trzymać się z daleka... odpowiedz

Ibor - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl I dobrze - Vuko do radę odpowiedz

antek - 1 godzinę temu, *.. bo do tanga trzeba dwojga sluszna decyzja odpowiedz

Majki - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl od początku mówiłem Myszowaty kłamie jak pies odpowiedz

Cziko - 1 godzinę temu, *.net.pl Papszun odrzucił ofertę dlatego , że nie miałby takiego wpływu na budowę drużyny i zakres władzy jaki oczekiwał.

Także wychodzi na to ,ż e J. Zieliński będzie dalej kukiełką pudelka. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Cziko: jak mozna napisac, ze Zielinski bedzie dalej kukielka Mioduskiego skoro Mioduski chcial Papszuna, a Zielinski mu obnizyl warunki i dlatego sie nie dogadali? Miales logike w szkole? odpowiedz

Cziko - 1 godzinę temu, *.net.pl @L: a może było tak że mioduski nie dogadał się z Papszunem i dlatego zatrudnił Zielińskiego? Nie pomyślałeś że tak mogło być? odpowiedz

Byniu - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl O i jak się jeszcze śmieje!:-/ odpowiedz

SzB - 1 godzinę temu, *.pljtelecom.pl I to jest to, do czego doprowadził Legię Mioduski- aspirujący dopiero do bycia przyzwoitym trenerem (bo chyba nikt nie wątpi, że Pan Marek dopiero jest na drodze do udowodnienia swojej wartości) rezygnuje z propozycji pracy u nas. Co tu dopiero mówić o przyjściu kogoś z naprawdę solidnym warsztatem i nazwiskiem. Legia Mioduskiego stała się synonimem niestabilności, kruchości, bylejakości w zarządzaniu. Widzą to już wszyscy i dzieje się tak, że każdy ma d...ie taką pracę, zarówno piłkarze, czy inni sztabowcy. Teraz to panie Mioduski możesz sobie zatrudniać takich uchodźców, co tranzytem od razu by najchętniej na zachód czmychnęli tak jak masz przykład w postaci jednego Azera.... odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @SzB: czy ty czytasz tekst, ktory komentujesz? Przeciez Papszun wlasnie z Mioduskim byl dogadany, ale gdy Mioduski oddal decyzje Zielinskiemu to sie nie dogadali. Przeciez to wspaniala wiadomosc, ze w koncu dyrektor sportowy podejmuje sam decyzje a nie Mioduski z tylnego siedzenia. Ty widzisz ile ten Papszun mialby zarabiac? Przeciez to jest chore. Trener z niewielkim doswiadczeniem mialbyz arabaic fortune, miedz mnostwo wladzy w klubie i to ejszcze w okresie dlugow. Chore. odpowiedz

Krzysiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ale sprytnie wybrną Pan Dariusz z obietnicy. Przecie on nie wybiera trenerów od tego jest nowy dyrektor. odpowiedz

ADa - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Papszun nie nadaję sie do Legii. Tu pora ściągnąć dobrego trenera typu Petrescu odpowiedz

AdamJ - 1 godzinę temu, *.chello.pl I bardzo dobrze - trenerem Legii powinien być Vuković, a nie jakieś wynalazki typu Michniewicz bądź Papszun. A może jeszcze Żuraw albo Rumak?! odpowiedz

Sobo(L)ew. - 1 godzinę temu, *.plus.pl @AdamJ: Vuko następny wynalazek. Co on osiągnął prócz Mistrzostwa Polski?? Nic więcej odpowiedz

Johny - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @AdamJ: jeszcze zatęsknisz za tym "wynalazkiem" Michniewiczem. Gdyby dostał drużynę kompletna od początku przygotowań to dziś byśmy bili się o mistrza i LE byłaby na wiosnę. Zresztą nawet z tym co miał to podejrzewam że chociaż LK by ugrał w tych trzech meczach. Ale oczywiście odsunął część nowych grajków czyli zagrał na nosie Kucharskiego i Mioduski odsunął Michniewicza. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Sobo(L)ew. : a co chcesz wiecej osiagnac? Lige Mistrzow zdobyc? Przeciez on w pucharach odpadl z jedna z lepszych druzyn w Europie na poziomie LE. odpowiedz

arek - 56 minut temu, *.172.71 @Sobo(L)ew. :

czy Vuko prowadził Legię 5 lat że miał osiągnąć więcej? Przecież Miodzio nie dał mu dokończyć nawet el. PE. Ale w tym krótkim czasie oprócz Mistrzostwa, na zupełnie inny poziom wyciągnął Szymańskiego, Karbownika. Jego drużyna rozjeżdżała w lidze przeciwników po 7:0, 4:0... wyobrażasz sobie to teraz? Tak, z Zagłębiem Lubin... a prowadził drużynę znów Vuko. odpowiedz

Ziggy - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ja myślę że to miało wyglądać tak że Papszun weźmie na siebie część pracy za która odpowiedzialny był Kucharski - więc model angielski. Tymczasem model z angielskiego zmienił się na niemiecki z Zielinskim który ma bardzo dużą władzę a trener ma być trenerem.

I to raczej już nie dla Papszuna



odpowiedz

siewca plotek - 1 godzinę temu, *.futuro.pl Podobno kibice Rakowa szykują wielodniową pielgrzymkę dziękczynną na Jasną Górę. Oczywiście bez maseczek :) odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.vectranet.pl bardzo dobra decyzja trenera! Tu nawet harry potter nie pomoże !!!! odpowiedz

Ibik - 2 godziny temu, *.autocom.pl Jak Raków nie zdobędzie mistrzostwa i znajdzie się w czubie tabeli, to Paszun odniesie sukces, ale gdy tak samo byłoby z Legią, to byłaby porażka. Papszun nie jest wcale taki odważny. Z drugiej strony jest realistą z powodów jak wyżej. odpowiedz

Trampek - 2 godziny temu, *.125.29 Po pierwszej wypowiedzi Zielińskiego w jego temacie , było do przewidzenia ,że Marek Papszun odrzuci ofertę LEGII . W "kurniku nie może być dwóch kogutów " - mówi stare przysłowie , bo się po prostu pozabijają i na tym stracą kury . To co udało się stworzyć w Wigrach Suwałki - nie oznacza ,że uda się stworzyć w LEGII Warszawa. To co udaje się stworzyć na poziomie miasta , gminy czy powiatu - trudniej stworzyć na poziomie województwa , a nie możliwe jest na poziomie krajowym. Obawiam się ,że dobre czasy dla LEGII - skończyły skończyły się . To czy na stałe czy na określony czas zależy od wielu czynników, nie koniecznie tylko od właściciela LEGII - Pana Dariusza Mioduskiego.Ale to już temat na oddzielny komentarz. odpowiedz

Krzysztof - 2 godziny temu, *.chello.pl @Trampek: też uważam, że przed Nami trzy, może dwa sezony mizerii. Max środek tabeli. odpowiedz

K(L)AKIER - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Trampek: hehehe dobre z tym kogutem, ale masz racje . odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.29 @K(L)AKIER: Dzięki odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.29 @Krzysztof : Dzięki odpowiedz

BennyHill - 2 godziny temu, *.orange.pl Selekcjonerem będzie człowiek który wygrał co ?

Puchar Polski i zdobył wicemistrzostwo ?

W tym pzpn to myślą kategoriami mioduskiego chyba.

odpowiedz

TK - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dobrze robi, przy tym zbiorze przypadkowych "gwiazdek", potrzebny jest ktoś z twardą ręką a la Probierz. Papszun by się spalił odpowiedz

BRAWO panie trenerze - 2 godziny temu, *.telefonica.de Najpierw POZBYĆ SIĘ LICHWIARZA MIODUSKIEGO A dopiero szukać trenera odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Pierwsze zgniłe owoce zatrudnienia Zielińskiego... mioduski czego się nie dotknie zamienia w ruinę... odpowiedz

Biała Siła - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Atmosferić: jeszcze nie zaczął a już go krytykujesz ,co ty zrobiłeś by było lepiej cwaniaczku odpowiedz

(L)uki - 2 godziny temu, *.25.60 @Biała Siła: zaczął, zaczął , już sprowadził napadziora co strzelił w Arce 1 gola. odpowiedz

Atmosferić - 48 minut temu, *.orange.pl @Biała Siła: Jak to nie zaczął? zniszczył

1.zniszczył transfer Papszuna

2.buduje kadre na 1 ligę ściągając Rosołka i chcąc sprowadzić Sokołowskiego. odpowiedz

(L) evinho. Onet. Pl - 2 godziny temu, *.orange.pl Za wysokie progi panie Papszun.... Drugi raz oferty nie będzie.... odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl Pytam, czy jest jeszcze coś, czego Prezes Tysiąclecia, nie sp.....ł? Przecież ten facet, to - 12, 13, 14, 15, 16- ty, zawodnik drużyny przeciwnika! odpowiedz

Kris - 2 godziny temu, *.centertel.pl Szczerze może to i dobry trener ale takie wymagania finansowe plus zwlekanie z odpowiedzią . Nie to nie. Chciałbym Magierę odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl @Kris : Jana Magierę? Chłopie, szukamy trenera dla piłkarzy. odpowiedz

77/82 - 2 godziny temu, *.chello.pl @Kris : serio myślisz, że to pieniądze są głównym problemem? Gdyby nie prezes, który szuka trenera mającego "własne zdanie" (o ile jest ono takie samo jak prezesa) , to by się dogadali. Papszun ma swój styl pracy, który obecność Mioduskiego w klubie zupełnie wyklucza. odpowiedz

Kris - 53 minuty temu, *.centertel.pl @Po(L)ubiony: Jacka Jacka :) odpowiedz

Biała Siła - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Z niewolnika niema pracownika , odpowiedz

Vuko - 2 godziny temu, *.centertel.pl Całe szczęście. odpowiedz

Rytm - 2 godziny temu, *.atman.pl Kolejny sukces Mioduskiego hahahahaha

Najgorszy właściciel i prezes w historii klubu. odpowiedz

mirek - 2 godziny temu, *.centertel.pl dobrze i oby Vuko był jak najdłużej, a Mioduski od drużyny jak najdalej odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.81.66 Hahahaha i misterny plan poszedł w %*@#* ;-) odpowiedz

Pjoter - 2 godziny temu, *.play-internet.pl I dobrze,bo w towarzystwie niestabilnego emocjonalnie El Loko przepadły z kretesem...po roku byłby lut,a tak w Rakowie ma to,co powinien mieć trener w normalnym klubie z normalnym prezesem.Jedyny słuszny wybór Mareczku,tak 3maj.... odpowiedz

wwws@wp.pl - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Brawo Trenerze. Nie ma sensu z tym prezesem. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.