Makowski i Milewski powalczą w mistrzostwach Polski

Dwóch zawodników Legii przystąpi w czwartek, 6 stycznia do rywalizacji o medale 30. snookerowych mistrzostw Polski. Zawody rozegrane zostaną w Lublinie, a wezmą w nich udział Jakub Makowski oraz Sebastian Milewski . W czwartek legionistów czekają po dwa mecze, w piątek po jednym. Na sobotę zaplanowano ćwierćfinały, a w niedzielę półfinały (12:00 i 15:00) i finał (20:00).

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.