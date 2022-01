Wyniki legionistów na MP

Dwaj zawodnicy Legii Warszawa startujący w 30. otwartych mistrzostwach Polski w snookera, które odbyły się w Lublinie, odpadli w fazie grupowej. Zarówno Jakub Makowski , jak i Sebastian Milewski wygrali po jednym z trzech meczów i nie awansowali do 1/8 finału. Wyniki legionistów: Jason Wright 4-0 Sebastian Milewski Antoni Kowalski 4-0 Jakub Makowski Jarosław Kowalski 4-1 Jakub Makowski Grzegorz Biernadski 4-3 Sebastian Milewski Jakub Makowski 4-1 Krzysztof Czapnik Sebastian Milewski 4-3 Krystian Ćwikła

