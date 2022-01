Podsumowaliście rok

Wyniki Plebiscytu eLki 2021!

Środa, 5 stycznia 2022 r. 13:36 Redakcja

21. edycja Plebiscytu eLki rozstrzygnięta. Podczas 12-dniowego głosowania wybraliście między innymi najważniejsze osoby, mecze, oprawę, hasło roku. W kilku kategoriach rywalizacja była bardzo zacięta, ale w większości różnice w głosach były zdecydowane.







Postacią roku wybraliście Artura Boruca! Odkryciem roku został Maik Nawrocki. Najlepszym meczem w wykonaniu "Wojskowych" wybraliście wiosenne spotkanie z Leicester City FC, a najgorszym jesienną porażkę ze Stalą Mielec. Autorem najpiękniejszej bramki został Josip Juranović.



Wydarzeniem roku został moment, w którym Legia była na ostatnim miejscu w tabeli Ekstraklasy. Najważniejszym wydarzeniem kibicowskim wygraliście rozmowę wychowawczą z piłkarzami w autokarze, która była konsekwencją tego pierwszego.



Z 13 opraw przygotowanych przez Nieznanych Sprawców najwięcej głosów otrzymała prezentacja "Kneel before his majesty", a hasłem roku wybraliście "Mioduski wypier...j!". Szmaciankę, czyli tytuł antybohatera roku przyznaliście czwarty raz z rzędu Dariuszowi Mioduskiemu - za całokształt prowadzenia klubu. Cytat roku wypowiedział, a w zasadzie napisał na Instargamie Artur Boruc po porażce ze Śląskiem.



Największym pozytywnym zaskoczeniem roku 2021 wybraliście awans do fazy grupowej Ligi Europy + zwycięstwa ze Spartakiem Moskwa i Leicester City FC, a największym rozczarowaniem jesienne wyniki w lidze, Legia w strefie spadkowej, walcząca o utrzymanie.



Poniżej prezentujemy wyniki we wszystkich 17 kategoriach. W sumie oddaliście 7743 głosy. Dziękujemy wszystkim za udział w Plebiscycie i zapraszamy na kolejną edycję za rok.





1. Postać roku

4181 - Artur Boruc

1843 - Czesław Michniewicz

1195 - Dariusz Mioduski

524 - Aleksandar Vuković



2. Odkrycie roku

5087 - Maik Nawrocki

775 - Szymon Włodarczyk

739 - Kacper Tobiasz

663 - Mahir Emreli

479 - Ernest Muci



3. Wydarzenie roku

4784 - Legia na ostatnim miejscu w tabeli Ekstraklasy

2585 - awans do fazy grupowej Ligi Europy

374 - zdobycie mistrzostwa Polski



4. Najlepszy mecz Legii

3376 - jesień: Legia Warszawa 1-0 Leicester City (LE)

1695 - jesień: Legia Warszawa 2-1 Slavia Praga (LE)

886 - jesień: Spartak Moskwa 0-1 Legia Warszawa (LE)

649 - wiosna: Legia Warszawa 4-2 Pogoń Szczecin

499 - jesień: FK Bodø/Glimt 2-3 Legia Warszawa (LM)

251 - wiosna: Legia Warszawa 5-2 Wisła Płock

231 - wiosna: Zagłębie Lubin 0-4 Legia Warszawa

156 - jesień: Legia Warszawa 4-0 Zagłębie Lubin (LE)



5. Najgorszy mecz Legii

2509 - jesień: Legia Warszawa 1-3 Stal Mielec

1893 - jesień: Legia Warszawa 0-3 Radomiak Radom

1748 - jesień: Piast Gliwice 4-1 Legia Warszawa

596 - jesień: Wisła Płock 1-0 Legia Warszawa

411 - jesień: Legia Warszawa 1-4 SSC Napoli (LE)

376 - jesień: Radomiak Radom 3-1 Legia Warszawa

210 - jesień: Cracovia 1-0 Legia Warszawa



6. Najpiękniejszy gol

3295 - jesień: Josip Juranović na 2-1 ze Slavią Praga (Liga Europy, 37. minuta - sam ze środka boiska ruszył na bramkę rywala, nieatakowany przebiegł ok. 50 metrów i popisał się fenomenalnym strzałem z ok. 25 metrów w samo okienko)







1459 - jesień: Bartosz Kapustka na 1-0 z Florą Tallin (Liga Mistrzów, 3. minuta - ponad 50-metrowy rajd ze środka boiska. Kapustka niemal nieatakowany dobiegł do 18. metra i płaskim strzałem po ziemi przy słupku pokonał bramkarza) zobacz gola

967 - jesień: Luquinhas na 1-1 z Motorem Lublin (Puchar Polski, 56. minuta - dostał piłkę ok. 30. metrze od bramki, zwodem w lewą stronę minął rywala i zdecydował się na techniczny strzał z ok. 25 metrów. Futbolówka poleciała przepięknie w samo okienko) zobacz gola

746 - jesień: Ernest Muci na 1-0 z Wisłą Płock (Ekstraklasa, 28. minuta - sam ruszył w kierunku bramki rywali, minął zwodem rywala i zdecydował się na uderzenie z ok. 25 metrów. Piękny, mocny strzał wylądował w bramce Wisły tuż przy słupku) zobacz gola

667 - jesień: Ernest Muci na 1-1 z Dinamem Zagrzeb (Liga Mistrzów, 82. minuta - strzał z ponad 22 metrów. Piłka poleciała nisko nad ziemią, tuż przed bramką skozłowała i wpadła do siatki przy słupku) zobacz gola

264 - jesień: Rafael Lopes na 2-0 z Zagłębiem Lubin (Ekstraklasa, 39. minuta - piłka dośrodkowana z boku na 11. metr, gdzie świetnie wyskoczył Rafael Lopes i posłał z główki górną piłkę tuż przy słupku) zobacz gola

198 - jesień: Mahir Emreli na 1-1 z Rakowem Częstochowa (Ekstraklasa, 33. minuta - przyjęcie piłki w polu karnym po dośrodkowaniu, dobre zastawienie się i zaskakujący mocny strzał z bardzo ostrego kąta pod poprzeczkę) zobacz gola

147 - jesień: Kacper Kostorz na 1-1 z Wigrami Suwałki (Puchar Polski, 42. minuta - potężny strzał z 17 metrów pod poprzeczkę) zobacz gola



7. Najważniejsze wydarzenie kibicowskie z udziałem fanów Legii

2656 - rozmowa wychowawcza z piłkarzami w autokarze

1968 - atmosfera na meczu z Leicester City FC przy Łazienkowskiej 3

1048 - feta mistrzowska na bulwarach wiślanych

980 - wyjazd do Leicester (przemarsz, doping, race, awantura)

820 - mecz zgodowy Legia - Radomiak

170 - przemarsz fanklubów ze Źródełka przed meczem ze Stalą Mielec

101 - przemarsz dzielnic Agrykolą na mecz z Jagiellonią Białystok



8. Najlepsza oprawa

3888 - Kneel before his majesty - sektorówka z królem w barwach i transparent zdjęcie / film

988 - Jazda z k... - kartoniada na dwie trybuny zdjęcie / film

774 - Never forgive, never forget - białe i czerwone szarfy z nazwiskami poległych Powstańców, podwieszany znak Polski Walczącej, race i ognie wrocławskie zdjęcie / film

686 - D=F Duck UEFA zdjęcie / film

307 - Za braćmi jak w dym - podświetlanna sektorówka, małe flagi w barwach Radomiaka i Legii, świece dymne, race zdjęcie / film

272 - Panorama Warszawy i zielone race zdjęcie / film

231 - stylizowany napis Legia Warszawa, czerwone i zielone flagi, ognie wrocławskie zdjęcie / film

224 - And still... waiting - sektorówka ze Starówką, sektorówka z europejskimi miastami, flagi w barwach i pirotechnika na koronie zdjęcie / film

198 - Nienawiść była, jest i musi zostać + race i palone flagi rywali zdjęcie / film

59 - pokaz ultras w Gdańsku, 150 flag na kijach, race i ognie wrocławskie zdjęcie / film

46 - Ultras Legia w Krakowie - sektorówka i race zdjęcie / film

44 - sektorówka barwówka na dole Żylety, flagi na kijach, ognie wrocławskie zdjęcie / film

26 - kolorowe racowisko, flagi na kijach zdjęcie / film



9. Najlepszy wyjazd kibicowski

4757 - 1135 kibiców w Leicester (jesień, Liga Europy)

1563 - 1590 kibiców w Gdańsku (jesień, Ekstraklasa)

635 - 1332 kibiców w Krakowie na Wiśle (jesień, Ekstraklasa)

537 - 1277 kibiców w Lublinie (jesień, Puchar Polski)

251 - 1190 kibiców w Zabrzu (jesień, Ekstraklasa)



10. Piosenka roku

1760 - On jest temu winien, on jest temu winien, wyp...lać stąd powinien

1677 - Łubudubu, łubudubu, wyp...lać z tego klubu

1243 - Mioduski out, Mioduski won, Mioduski wyp...laj stąd

1189 - Nie poddawaj się, ukochana ma

994 - Nasza Legio, będziemy zawsze z Tobą

880 - Hej Mioduski, co zrobiłeś, naszą Legię spier...ś



11. Hasło roku

2075 - Mioduski wypier...j!

1633 - Kneel before his majesty

1044 - Legia grać, k... mać!

915 - Zejdźcie z boiska, tam w szatni czeka już czysta

464 - D=F Duck UEFA

462 - Jazda z kur....i

457 - Chociaż w Zabrzu śmierdzi i bieda, za Legią na wyjazd jechać trzeba

364 - Nienawiść była, jest i musi zostać

329 - Never forgive, never forget



12. Graffiti roku

1162 - Mural Dobrych Ludzi zdjęcie

1024 - szalik z herbami pięciu zgód zdjęcie

980 - Na mazowieckiej ziemi wartości się ceni zdjęcie

887 - Tsubasa z bajki Kapitan Jastrząb zdjęcie

790 - 30-lecie zgody z Zagłębiem zdjęcie

686 - Legia Warszawa Ultras zdjęcie

686 - W królewskiej dzielnicy wychowani, Tobie Legio na zawsze oddani zdjęcie

526 - Sosnowiec Warszawa - bracia na zawsze zdjęcie

371 - Mocna zgoda zdjęcie

361 - Legia X Zagłębie zdjęcie

270 - Przyjaźń do grobowej deski zdjęcie



13. Najlepsza nowa flaga

4259 - Legia & Zagłębie zdjęcie

2169 - Zjednoczone Południe zdjęcie

1315 - Dolny Śląsk zdjęcie



14. Pozytywne zaskoczenie roku

4418 - awans do fazy grupowej Ligi Europy + zwycięstwa ze Spartakiem Moskwa i Leicester City FC

1185 - akcja w autokarze po meczu w Płocku

880 - wyniki koszykarzy w FIBA Europe Cup

778 - powrót Aleksandara Vukovicia na stanowisko trenera w trudnym momencie

303 - awans futsalistów do Ekstraklasy

179 - awans siatkarzy do I ligi



15. Negatywne zaskoczenie roku

3219 - jesienne wyniki w lidze, Legia w strefie spadkowej, walcząca o utrzymanie

2570 - Dariusz Mioduski, nierozumiejący, że nie nadaje się na prezesa

729 - akcja w autokarze po meczu w Płocku

584 - transfery i jakość drużyny

361 - kontuzja Bartosza Kapustki

191 - trzech trenerów w ciągu jednej rundy

89 - powrót Aleksandara Vukovicia na stanowisko trenera



16. Cytat roku

1745 - Moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nic innego niż kop na pi...ę lepszego efektu nie przyniesie - Artur Boruc na Instagramie.

1505 - Prawie cały czas jestem związany z Legią, więc jak pojawiła się opcja wejścia do tego pożaru - zdając sobie sprawę, że można się dobrze oparzyć - zdecydowałem się wejść, bo jeżeli jest to pożar, to pali się też mój dom - Aleksandar Vuković w grudniu na konferencji prasowej.

1356 - Mamy najszybszego zawodnika w Europie, który nam wygrał mecz ze Spartakiem - Dariusz Mioduski w grudniu podczas #LegiaTalk.

1133 - Sadzę, że dziś mamy drużynę, która jest kompletna jeśli chodzi o każdą pozycję i różnorodność profili zawodników. Trener ma duży wachlarz opcji, jak ustawiać zespół pod konkretny mecz i jak z tego korzystać - Dariusz Mioduski we wrześniu na antenie Polsat Sport.

692 - Każdy po opadnięciu z pucharów mówi `trzeba się skupić na lidze`, ale my w lidze jesteśmy w dupie, za przeproszeniem, więc trzeba zacząć wygrywać - Mateusz Wieteska po meczu ze Spartakiem.

631 - Za obecną sytuację w 90% odpowiedzialny jest sztab trenerski, który był w Legii - Dariusz Mioduski w grudniu podczas #LegiaTalk.

445 - Cieszę się, że trener Marek Papszun ma silny charakter. To, że ktoś ma swoje przekonania, wizję i siłę bardzo mi opowiada - tego szukam. Warunek jest taki, że musi być to zgodne z tym, co ja chcę. Tak się składa, że po długich analizach, od kwestii treningowych, przez piłkarzy, zaangażowanie i wiele innych detali, sposób działania Marka Papszuna bardzo mi odpowiada - Dariusz Mioduski w grudniu podczas #LegiaTalk.

236 - Zawsze mówię, że nie można zmarnować dobrego kryzysu. Zamierzam wykorzystać i mam w głowie plan, żeby z tego kryzysu Legia wyszła silniejsza - Dariusz Mioduski w grudniu podczas #LegiaTalk.



17. Szmacianka (antybohater)

5169 - Dariusz Mioduski - za całokształt prowadzenia klubu

1315 - piłkarze - za postawę w rundzie jesiennej

1259 - Radosław Kucharski - za transfery i budowę kadry drużyny