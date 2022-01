Plan przygotowań Legii II

10 stycznia treningi wznowi Legia II Warszawa. W trakcie przygotowań do rundy wiosennej planowanych jest 6 spotkań sparingowych w Legia Training Center. 11 stycznia zawodnicy przejdą badania i testy, natomiast w sobotę, 15 stycznia o 10:00 legioniści rozegrają grę wewnętrzną. 12 lub 13 marca odbędzie się pierwsze ligowe spotkanie, z Pilicą Białobrzegi. Polan sparingów: 22.01. Legia II - ŁKS Łagów 29.01. Legia II - Wisła II Płock 12.02. Legia II - Motor Lublin 23.02. Legia II - Zagłębie II Lubin 26.02. Legia II - Orlęta Radzyń Podlaski 05.02. Legia II - Warta Sieradz

Lupus - 59 minut temu, *.centertel.pl Dlaczego Legia I nie ma takiego planu?

Tylko Dupaje, gdzie ponoć Covidy grasują, odpowiedz

