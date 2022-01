Kadra Legii na zgrupowanie w Dubaju

Legia Warszawa podała listę zawodników, którzy dziś wieczorem wylecą na zgrupowanie do Dubaju. Na liście ze względów formalnych znajduje się Mahir Emreli , ale zawodnik nie stawił się w środę w klubie. Pięciu zawodników zakażonych jest koronawirusem i do drużyny dołączy później. Poza kadrą znaleźli się Andre Martins i Kacper Kostorz , którzy dostali wolną rękę w poszukiwaniu nowych klubów. Kadra Legii na zgrupowanie: Bramkarze: Artur Boruc Maciej Kikolski * Cezary Miszta Kacper Tobiasz Obrońcy: Mateusz Hołownia Joel Abu Hanna ** Mateusz Grudziński Artur Jędrzejczyk Mattias Johansson * Jakub Kwiatkowski Maik Nawrocki Karol Noiszewski Lindsay Rose * Mateusz Wieteska Pomocnicy: Jurgen Celhaka Ihor Charatin Bartłomiej Ciepiela Josue Bartosz Kapustka ** Lirim Kastrati * Luquinhas Filip Mladenović * Ernest Muci Patryk Pierzak Yuri Ribeiro Kacper Skibicki Bartosz Slisz Kacper Skwierczyński Igor Strzałek Napastnicy: Mahir Emreli *** Wiktor Kamiński Rafael Lopes Tomas Pekhart Maciej Rosołek Szymon Włodarczyk * - W związku zakażeniem COVID-19 przez Mattiasa Johanssona, Filipa Mladenovicia, Lirima Kastratiego, Macieja Kikolskiego i Lindsaya Rose, zawodnicy ci pozostają w izolacji i dołączą do reszty drużyny w trakcie zgrupowania. ** - Kontuzjowani zawodnicy Bartosz Kapustka i Joel Abu Hanna dołączą do zespołu na zgrupowaniu 14 stycznia. *** - Mahir Emreli nie stawił się w klubie.

Wawa - 5 minut temu, *.chello.pl Kadra buchaaa

1 bramkarz na poziomie EX

Obrona

Dwóch

Obrońców na poziomie aEx

Pomóc

Trzech pomocników na poziomie EX

Napastnicy

Jeden

Bapastnik na poziomie EX

Masakra to kadra zespołu który ma budżet 250 milionów

Bu haaaaa dnooo odpowiedz

Pawciu - 6 minut temu, *.net.pl Co ze Skibickim? Bedzie wypozyczony czy dostanie szsnse na wiosne? odpowiedz

Miasto Rafałka - 24 minuty temu, *.play-internet.pl Te zgrupowania są tam organizowane pewnie dlatego, że szejki zapraszają tam kluby z Europy wschodniej na preferencyjnych warunkach. Jedyny plus że kopacze nie pochleja tam bo alko nie mają odpowiedz

Kuchy King - 33 minuty temu, *.vectranet.pl Co najwyżej do Józefowa lub Opalenicy powinni jechać na zgrupowanie, a nie lecieć do Dubaju. odpowiedz

mrsn - 36 minut temu, *.axadirect.pl Dzień treningowy - Cyk o 12 po śniadanku wózkiem golfowym 5 kółek wokół kompleksu i do pokoju na turniej w fife. Potem SPA i obiadek. Po tym ciężkim dniu jakaś plaża, klubik, najpierw troche wódeczki potem wpadną dupeczki. Na koniec trochę gadki motywacyjnej od Vuko i tak w kółko. odpowiedz

:o) - 9 minut temu, *.chello.pl @mrsn: Oto jak mały Jojne wyobraża sobie wojnę... odpowiedz

Marcin - 3 minuty temu, *.orange.pl @mrsn: Jeszcze brakuje zorganizowania wycieczki po torze Yas Marina w Abu Dhabi na pustyni Yas Island odpowiedz

Wawa - 1 godzinę temu, *.chello.pl 60% tych grajków to prezentują poziom max

1 ligi ale prezes tego nie widzi i funduje wczasy zawodnikom którzy nigdy nie powini być w Legii typu holownia kostosz Skibicki slisz rosołek witeska Miszta.... odpowiedz

1.08.64 - 36 minut temu, *.t-mobile.pl @Wawa: "wczasy" powinny byc a i owszem ale np.w Augustowie i jazda na mrozie( ma ponoc byc) do okola jez.Necko 2× dziennie a wieczorem siłka siusiu paciorek i spac! odpowiedz

Bartosz83 - 1 godzinę temu, *.lukman.pl Należy dać czas nowemu dyrektorowi sportowemu i liczyć na to , że będzie w Legii stabilizacja kadrowa. Na jakieś poważne transfery nie ma co liczyć, Legia straci kilka milionów z tytułu miejsca w tabeli na koniec sezonu.

Oczywiście szkoda nieobecnych na zgrupowaniu, ale ci co lecą niech trenują pilnie i niech się poprawi atmosfera w drużynie. odpowiedz

powiś(L)e - 1 godzinę temu, *.180.0 Pan Pudel zorganizował zgrupowanie w Dubaju bo tak według niego jest zapewne korzystnie marketingowo. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Treningi bez trenera nic nie zmienią. odpowiedz

hahaha - 35 minut temu, *.chello.pl @Arek: smieszy mnie :D NAWET DZIENNIKARZE BLISKO lEGII MÓWIĄ ŻE vUKO MA SOLIDNY WARSZTAT.. Z reszta gdyby byl slabym trenerem wszyscy by sie za nim nie wstawili jak go wyrzucali.. I swoja droga obserowal prace wielu dobrych trenerow.. odpowiedz

Mączyński - 1 godzinę temu, *.plus.pl Gruba rewolucja kadrowa przed rundą wiosenną. Emreli out, Martins out. Brak Martinsa w Legii to nie wiem czy ktoś w ogóle zauważy, więc to dobry krok. Za to do składu dołączają.... Yyyyy.... No tak. Nawet z Zagłębia nie chcą do Legii przyjść, bo są wyżej w tabeli. Nikt się nie fatyguje.



Powiedzcie mi, jaki jest sens robienia zgrupowania w ciepłym i drogim Dubaju, jeśli pierwsze wiosenne mecze zostaną rozegrane w temperaturze 0-10 st.C? To czy nie lepszy byłby klimat 10-15 st jesli już? Jak to się ma do pracy nad wydolnością itp? odpowiedz

Grzeniu90 - 2 godziny temu, *.as9105.com Zgrupowanie w Dubaju Chlanko i te sprawy poNiej powrot do.srogiej polski i wpierdziel od Niecieczy itp. za to.co.pokazali powinni Gryźć Zmarznięta Murawę aż się nauczą brać w piłkę.albo.chpciaz walczyć odpowiedz

Pag - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Biednie strasznie ta kadra wyglada… nie rozumiem absolutnie polityki transferowej tego klubu. Czuje ze jakaś sensowna transformacja tej drużyny to zajmie jeszcze i przyszły sezon. Moim zdanie tu trzeba niemal cała jedenastkę dobrać i zgrać co zajmie przy rotacjach ze 2-3 okienka transferowe. Mam nadzieje, ze Zielek to poskłada. odpowiedz

Redi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Taka trochę zbieranina, ale dobrze przygotowani i zmotywowani powinni do środka tabeli doczłapać na wiosnę. odpowiedz

Gguf567 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Redi: lub nie. odpowiedz

