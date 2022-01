Patryk Sokołowski piłkarzem Legii

27-letni pomocnik Patryk Sokołowski podpisał dwuletni kontrakt z Legią Warszawa z opcją przedłużenia. Występujący na środku pomocy zawodnik w Ekstraklasie rozegrał 95 meczów i zdobył osiem bramek. Ma za sobą bardzo dobrą rundę jesienną w zespole Piasta Gliwice – wystąpił we wszystkich 19 spotkaniach przez 90 minut, w których strzelił pięć goli. 31 grudnia skończył się jego kontrakt z Piastem i Sokołowski był wolnym zawodnikiem. Piłkarz wyleci dzisiaj z drużyną do Dubaju. W Legii będzie występował z numerem 18. Patryk Sokołowski w Akademii Legii występował od 2000 do 2013 roku, przechodząc przez wszystkie szczeble rozwoju. Następnie reprezentował Olimpię Elbląg, Znicz Pruszków i Wigry Suwałki. Od sezonu 2018/19 był zawodnikiem Piasta Gliwice, z którym w 2019 roku zdobył tytuł Mistrza Polski. - Bardzo cieszymy się, że Patryk Sokołowski dołączył do Legii mimo propozycji z wielu klubów, których zwrócił uwagę. Potrzebujemy więcej mobilności w środku boiska oraz agresji w obronie. To zawodnik, który spełnia oba warunki, jest jednym z najlepszych środkowych pomocników w polskiej Ekstraklasie. Od kiedy trafił do Piasta Gliwice, z sezonu na sezon prezentował się coraz lepiej, ma za sobą bardzo udaną rundę jesienną, w której zdobył pięć bramek. Oczywiście najważniejsze są umiejętności piłkarskie oraz przydatność w zespole, ale warto również podkreślić historię Patryka. Jest to chłopak urodzony w Warszawie, wychowany przez nasz klub. Wniesie wiele pozytywów do naszej szatni i jest w stanie jeszcze poprawić swoje możliwości - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński . - Kawał życia spędziłem przy Łazienkowskiej i optymistycznie patrzę na nowy etap swojej kariery z Legią. Dla mnie najważniejsze jest dobre przygotowanie do ligi i wywalczenie miejsca w podstawowym składzie. Musimy się skoncentrować na każdym najbliższym meczu i punktować - mówi Patryk Sokołowski .

Komentarze (72)

+ dodaj komentarz

dodaj

Po(L)ubiony - 5 minut temu, *.aster.pl Bardzo dobry zawodnik. Po spaleniu Martinsa - niezbędny. Teraz czekam na kontrakt z Kapustką. odpowiedz

???? - 18 minut temu, *.plus.pl Transfer niby byle jaki ale może wypali , powodzenia , jak chodzi o walkę i zaangażowanie to już przebija Martinsa ten to grał ostatnio mega na alibi tylko do tyłu i w bok zero kreowania gry odpowiedz

gazza - 38 minut temu, *.inetia.pl Dobry zawodnik - dobry zakup, odpowiedz

Adam - 44 minuty temu, *.chello.pl Ciekawa jest strategia rozwoju młodych piłkarzy w Legii. Trzymać ich kilka(naście) lat, potem gdzieś oddać i przypomnieć dobie o nich parę lat później. odpowiedz

Obi - 51 minut temu, *.autocom.pl Z takim nazwiskiem pasuje do Legii jak ulał. :) odpowiedz

Pjoter - 3 minuty temu, *.play-internet.pl @Obi: bez kitu,popieram Cię w stu procentach:) odpowiedz

grzesiek - 52 minuty temu, *.centertel.pl Prosze bardzo zmienił się dyrektor sportowy i od razu rozpatrujemy piłkarzy o rożnym typie urody. Za kucharskiego musieli być sami pięknisie i koniecznie opaleni odpowiedz

troll - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Kurcze znowu Polak? Ja to bym wiedział w Legii bajeranta z metra ciętego Portugalczyka odpowiedz

Sss - 36 minut temu, *.aster.pl @troll: Ten z metra cięty Portugalczyk jako jedyny ma umiejętności techniczne, jako jedyny zostawia serducho na boisku... A że nie ma z kim tu grać to sam żadnego meczu nie wygra..... I jeszcze akurat on wyłapał liścia w autokarze..... odpowiedz

troll - 29 minut temu, *.vectranet.pl @Sss: Luquinhas nie jest Portugalczykiem,a ja miałem na myśli Martinsa.Weź poznaj najpierw zawodników swojego klubu bo to jest jakbyś powiedział,że Lewandowski jest Polinezji,a nie z Polski odpowiedz

Embolo - 1 godzinę temu, *.chello.pl Numer zobowiązuje Patryk. Powodzenia. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Takich czasów dożyliśmy, że Legie przed spadkiem maja uratować cienki Rosołek i Sokołowski, który wcześniej miał problemy z grą w rezerwach, teraz będziemy mieli na boisku drugiego Slisza...... Nowy dyrektor Sportowy stare błędy, zamienił stryjek siekierkę na kijek był Kucharski jest Zieliński... Nie mamy bramkarza, środkowego kreatywnego pomocnika , nie mówiąc już o napastniku. A transferujemy kogo popadanie... bo za darmo... Zaraz napiszecie , że mi się nie podoba to nam wyp.. ć, że nie dogodzi itp... Po prostu minimalizm w Legii na każdej płaszczyźnie jest zatrważający obecnie... Eh............... odpowiedz

Adam - 42 minuty temu, *.chello.pl @Trener Bramkarzy: A może daj ziomkowi szansę? Jesteśmy w dupie, na transfery nas nie stać, dobrze że bierzemy kolesia, który raczej ogarnia ciężar grania w Legii i jest gotowy do gry, w przeciwieństwie do dziwnych zagranicznych zaciągów na odbudowanie. odpowiedz

Adam - 37 minut temu, *.chello.pl @Trener Bramkarzy: A może daj ziomkowi szansę? Jesteśmy w dupie, na transfery nas nie stać, dobrze że bierzemy kolesia, który raczej ogarnia ciężar grania w Legii i jest gotowy do gry, w przeciwieństwie do dziwnych zagranicznych zaciągów na odbudowanie. odpowiedz

Hell - 19 minut temu, *.206.44 @Trener Bramkarzy: rozumiem, że o Niezgodzie mówiłeś to samo? Vuko chyba umie budować zawodników, wierzę, że odbuduje Pekharta, zbuduje Rosołka a na dzień dzisiejszy Sokołowskiego bronią liczby. odpowiedz

grzesiek - 6 minut temu, *.centertel.pl @Trener Bramkarzy: ajax amsterdam pokazuje calej europie na jakis zawodniach nalezy opierać swoją gre. Na mlodzieży a nie na starych prukwach. odpowiedz

Luis - 1 godzinę temu, *.57.27 Uwalił minę, jak przed więziennym fotografem. odpowiedz

Kermit - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Luis: minę to odstawił Zieliński na oficjalnej stronie Legii. Jak trzyma koszulkę razem z Sokołowskim :) odpowiedz

Kalarepa - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Oby Emreli zostal. Wezcie go przeproscie! odpowiedz

Krzychu82 - 53 minuty temu, *.orange.pl @Kalarepa: A na co go przepraszać? On tak czy inaczej odejdzie bo chce. Bo mówił o tym jasno jak przychodził. Raz zarobił w japę i się focha. Luqi zarobił i to niesłusznie a wczoraj na badaniach się wstawił. Ja wolę Tamasa od tego grajka bez charakteru. odpowiedz

PROSTY - 49 minut temu, *.vectranet.pl @Kalarepa: Emreli od początku mówił o Legii jak o przystanku autobusowym także nigdy nie powinien tu trafić.Za brak szacunku nie daje się miejsca w drużynie odpowiedz

Adam - 20 minut temu, *.chello.pl @Krzychu82: Bądźcie poważni. Wolicie, żeby każdy zagraniczny piłkarz opowiadał bajki? Był już taki jeden, nazywał się Radović, ładnie mówił, a potem wystawił klub.

Nie oszukujmy się. Nie jesteśmy potęgą, to raczej oczywiste, że wybitni piłkarze do nas nie przyjdą, raczej rozwojowi (oby), których klub będzie chciał sprzedać, i którzy sami będą chcieli iść dalej. Typowi raczej należałoby podziękować, że nie wymyśla tekstów pod publiczkę i jest szczery. Chyba że wolicie żyć we własnej bańce i oszukiwać się, że Legia jest marzeniem każdego piłkarza.

Przy okazji zapytam bo jestem ciekaw - gdyby w pracy bardzo słabo szło i firma/grupa/oddział przechodziłby przez trudny okres i dostałbyś za to w ryj od jakiegoś przygłupa z epoki kamienia łupanego to też byś stwierdził, że 'a tam, raz w ryj mogę przyjąć'? odpowiedz

Ju(L)ius - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl No i fajnie!!! Pamiętam go jeszcze z czasów w Olimpii... Nieźle się prezentował. Od tamtego czasu z roku na rok się rozwijał... odpowiedz

Dziaduszko - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Pozdrawiamy gliwickich trolli boli dupeczka? To fajno:) odpowiedz

WO(L)A - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Liczba Sokołowskich w Legii musi się zgadzać! odpowiedz

Ator - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dobry skromny pracowity chłopak takich nam trzeba odpowiedz

lol - 1 godzinę temu, *.. svviat vvstrzymal oddech odpowiedz

ZenekL3 - 2 godziny temu, *.chello.pl W sumie jak już mamy spadać, to lepiej z Warszawiakami w składzie niż z wydyganymi Arabami. Ciekawe czy Wukowicz wkomponuje go tak umiejętnie do drużyny jak Fornalik. odpowiedz

Myśl - 2 godziny temu, *.centertel.pl @ZenekL3: a może Vukovic? odpowiedz

Co za tłuk - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @ZenekL3: Mamy jakiegoś Araba w drużynie, bo nic mi na ten temat nie wiadomo? Wymień chociaż jednego, bo ja nie wiem o kogo chodzi? Chyba, że pomyliłeś kluby. odpowiedz

Sputnik 44 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Co za tłuk: w rezerwach jest jakiś Saudyjczyk ;) odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.inetia.pl To jest jakość ? odpowiedz

Robson - 2 godziny temu, *.orange.pl Jak dla mnie mogą robić transfery nawet z huraganu wolomin, byleby na wiosnę zaczęli wygrywać i chociaż żeby zdobyli PP... odpowiedz

Doc Holiday - 2 godziny temu, *.vectranet.pl I bardzo dobrze. Przynajmniej dobry ruch ze strony Zielińskiego oraz Vukovicia.Bo nie chce mi się wierzyć że Mioduskiego.Won z Portugalczyk ami.Są przereklamowani.Kiedyś w Legii zarówno jak i w całej Polsce grali w zasadzie sami Polacy a liga była na wyższym poziomie.A potem jak UEFA wprowadziła zmiany dotyczące sprowadzania różnego rodzaju wynalazków t o na tle ligi polskiej zaczęło to wszystko wyglądać źle.Owszem rozumiem takich piłkarzy jak Ofoe,Ljuboja,Nikolic czy kiedyś Nacho Novo choć szkoda ze mu nie wyszło, ale to byli gracze od których można było się uczyć. A ci którzy zaczęli przychodzić nie wiadomo skąd po co i na co,to była zwykła głupota oraz kompromitacja ludzi którzy zaczęli się zajmować sprowadzaniem grajków.Oby więcej pomysłów w postaci sprowadzania polskich piłkarzy, oczywiście tych którzy coś wniosą a nie takich jak Ślisz,i wkrótce mam nadzieje ze zacznie to przynosić korzyści. odpowiedz

grzesiek - 46 minut temu, *.centertel.pl @Doc Holiday: orlando sa chyba byl portugalczykiem i on alirat byl calkiem spoko. A ci co gral w Legii slabi oczywiscie. Tzn moze nie tacy slabi co in sie grac nie chcialo odpowiedz

Adam - 18 minut temu, *.chello.pl @Doc Holiday: Kto to jest Ślisz? odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Bardzo dobry ruch, zyskaliśmy doświadczonego pomocnika znającego ekstraklasowe realia. Skokojny jestem, że z nawiązka zastąpi "papierowego" Martinsa. Pierwszy mały krok w kierunku utrzymania. odpowiedz

m57 - 2 godziny temu, *.chello.pl nam potrzebni są zawodnicy 190 cm plus odpowiedz

stop segregacji! - 1 godzinę temu, *.orange.pl @m57: a to w każdym meczu mamy być tylko uzależnieni od stałych fragmentów gry? odpowiedz

Jan Kornas - 1 godzinę temu, *.chello.pl @m57: Pomyliłeś sekcje odpowiedz

Zielu - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @m57: dla mnie mogą mieć 170 byle umieli robić z głowy pożytek odpowiedz

Dexter - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jeszcze Wszołek Kapustka wyzdrowieje + Slisz i mamy mega linie pomocy !!!! odpowiedz

Adam - 17 minut temu, *.chello.pl @Dexter: Wszołek może sobie dalej siedzieć na ławce w Berlinie, najlepiej na przystanku. odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.net.pl Dobry transfer, Warszawiak ! Witaj w domu i powodzenia. Legia to potęga. odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Spójrzcie na jego twarz i potem spójrzcie na innych zdjęciach na twarz zielinskiego (a jest) - teraz sobie odpowiedzcie... czy to są twarze szczęśliwych ludzi? odpowiedz

Byniu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Atmosferić: Masz racje wcześniej zdjęcia były cukierkowe i uśmiechy filmowe ale transfery średnio udane.Może teraz na zdjęciach widać poważnych ludzi nastawiony na walkę o lepsze jutro Legii? Wojownik przed walką raczej się nie uśmiecha.Legia potrzebuje poważnych ludzi i wojowników,a nie uśmiechniętych lalusiów odpowiedz

Legiak83 - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Byniu: zgadzam się z Tobą w 100%!!!

Patrz transfer Rose i jakieś głupawe filmiki z różami.. odpowiedz

Kielonek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Atmosferić: A z czego mają się teraz cieszyć? Będą się uśmiechać kiedy coś osiagną odpowiedz

Adam - 16 minut temu, *.chello.pl @Byniu: 'wojownik przed walką' xdxdxdxdxdxdxdxdxdxd



Dobra beka ziomek, poprawiłeś mi humor. odpowiedz

Bartek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Gdyby nie Jacek Zieliński to dostalibyśmy np urodzonego na wyspach bahama australijczyka o ekwadorsko-kameruńskich korzeniach z obywatelstwem 5 innych państw odpowiedz

Biała Siła - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Bartek: haaaaa ,taak masz rację , odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Witamy dobry ruch klubu odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.virginm.net Dobry ruch... Jeszcze Cebula z Rakowa moglby przyjsc ! odpowiedz

Fafik - 2 godziny temu, *.56.231 Cłop grał w piaście reguralnie, polak, silny , dużo biega, zna klub i tylko szkoda że tak póżno. odpowiedz

BaToN - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Brawo brać tylko Polaków.Polacy muszą przejąć szatnię.Legia musi odzyskać swoją polską tożsamość najlepiej z przewagą warszawskiego DNA odpowiedz

Hej Legia gol !!! - 2 godziny temu, *.plus.pl @BaToN:

???????????? odpowiedz

lol - 1 godzinę temu, *.. @BaToN: co za bzdury odpowiedz

Stop segregacji! - 3 godziny temu, *.orange.pl Brawo, bardzo dobra decyzja o zatrudnieniu Sokołowskiego! Takich transferów nam trzeba! odpowiedz

Mizeria Dariusza Miodulskiego - 3 godziny temu, *.datapacket.com A co to za ogór? odpowiedz

Ju(L)ius - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Mizeria Dariusza Miodulskiego: Nie ma to jak wypowie się znawca piłki nożnej w Polsce..... odpowiedz

Spitfire - 3 godziny temu, *.chello.pl może jeszcze Macieja Jankowskiego (Stal Mielec - sporo doświadczenia) - też warszawiak odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl No i dobrze. Witamy. odpowiedz

Byniu - 3 godziny temu, *.vectranet.pl O super wiadomość.Polak silny,zdrowy,dużo biegający no i wychowanek Legii.Jest Jacek Zieliński i od razu widać zmiany na plus.Brawo odpowiedz

Raf - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Witaj w domu Patryk???? odpowiedz

Legia - 3 godziny temu, *.172.248 Nareszcie możemy uaktualnić popularną przyśpiewkę :) Dwie bramki Włodarczyk i dwie Sokołowski i Legia ma Mistrza Polski! odpowiedz

Haha - 3 godziny temu, *.plus.pl WoW transfer Legii na miarę Mistrza Polski odpowiedz

spokojny - 2 godziny temu, *.jmdi.pl @Haha: Spójrzmy prawdzie w oczy. My nie potrzebujemy transferów na mistrza. Potrzebujemy wzmocnień na utrzymanie. odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @spokojny: dokładnie odpowiedz

Rambo - 3 godziny temu, *.centertel.pl Witamy w Legii!!! Sokół III ;) odpowiedz

dino - 3 godziny temu, *.112.84 Lepszy niz Martins odpowiedz

PSAJDAK - 3 godziny temu, *.plus.pl Polak, chłopak swój, dobry poziom jak na eklapę, nie jest stary. Żadnych minusów. odpowiedz

Szelka - 3 godziny temu, *.chello.pl @PSAJDAK: jeden mały minusik - szkoda, że tak późno! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.