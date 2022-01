Andre Martins może trafić do Hapoelu Beer Szewa

Pomocnik Legii Warszawa Andre Martins może zimą trafić do Hapoelu Beer Szewa. Portugalczyk nie znalazł się w kadrze na zgrupowanie stołecznego zespołu w Dubaju i ma wolną rękę w poszukiwaniu klubu. Izraelskie media informują, że zawodnik prowadzi zaawansowane rozmowy z izraelskim klubem. Początkowo Hapoel chciał go pozyskać latem, po zakończeniu kontraktu z Legią, ale teraz nadarzyła się możliwość transferu już zimą.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

W siną dal - 9 minut temu, *.211.116 Niech spj.dala cieć miętowy. odpowiedz

Wolfik - 13 minut temu, *.mm.pl Zawsze lepiej przewracać sie na ciepłą murawe. Męczył siebie i wszystkich w koło niemiłosiernie. Żegnam bez żalu. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.