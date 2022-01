Biorąc pod uwagę złe samopoczucie i wyniki laboratoryjnych testów Yuri Ribeiro, sztab medyczny podjął decyzję o wykonaniu piłkarzowi dodatkowych badań. W związku z tym piłkarz nie wyleci dziś z zespołem na zgrupowanie do Dubaju. Test na obecność COVID-19 dał u zawodnika wynik negatywny.

Mrok - 55 minut temu, *.play-internet.pl Amatorszczyzna w zarządzaniu i prowadzeniu klubu daje kolejne owoce. Podobno zakażonych piłkarzy jest znacznie więcej i nie tylko Ribeiro nie leci do Dubaju.

Niech pani rzecznik klubu pochwali się ilu ogółem pracowników klubu zarówno w Książenicach jak i na Łazienkowskiej w ostatnich dwóch tygodniach miało wynik pozytywny. Niektóre z tych przypadków wymagały hospitalizacji. Włosy dęba stają! co za burdel, pewnie nawet nie wiedzą ile mają plusów i nie zdziwiłbym się gdyby się okazało, że nikt tego nie kontroluje.

odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dariuszu, emeryturę mam niewielką, chętnie podpisze kontrakt na podawanie piłek, na treningach, 3000 złociszek netto miesięcznie wystarczy. Niestety nie zobaczysz mnie w klubie, bo mam swoje lata i choroby. Ale to tak, jak z wieloma zawodnikami, niby są, a jakoby ich nie było. A kasiorkę przytulają co miesiąc... odpowiedz

zion85 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl ziom wygląda jak Stifler z Amierican Pie odpowiedz

Ben - 2 godziny temu, *.inetia.pl Szkoda bo ostatnio się wyrobił. odpowiedz

Rafał z podrywaczy - 2 godziny temu, *.plus.pl Kłamstwo, jest sprawny tylko udzielił wywiadu zagranicznego krytykując klub i go zawiesili odpowiedz

Ruc Haj Go - 2 godziny temu, *.. Szkoda chłopaka. Pewnie najadł się lodów. odpowiedz

Ibik - 2 godziny temu, *.autocom.pl Coś tu jest nie halo. Nie będzie grał wiosną? odpowiedz

Chrzanię - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ja też mam źle samopoczucie nie idę jutro do roboty prdl nie robię odpowiedz

Daniel - 16 minut temu, *.centertel.pl @Chrzanię : ale wiesz że masz do tego prawo? odpowiedz

haha - 3 godziny temu, *.chello.pl Z całym letnim zaciągiem non stop cos jest nie tak kontuzje choroby akcje z grupa bankietowa.. Jak cofnąć czas.. odpowiedz

Robert Szenfeld - 3 godziny temu, *.centertel.pl Mam nadzieję, że to jakiś chwilowy problem, bo zawodnik pod koniec rundy był jednym z niewielu grających odpowiedz

Goclaw - 4 godziny temu, *.centertel.pl TO są QZWA JAJA !!! odpowiedz

