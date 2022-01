Pogoń Szczecin i Legia Warszawa osiągnęły porozumienie w sprawie transferu definitywnego Kacpra Kostorza . Napastnik podpisał z nowym klubem 4,5-letni kontrakt. Kostorz trafił do Legii w 2019 roku, zadebiutował 9 listopada 2019 r. w wygranym 5-1 meczu z Górnikiem Zabrze. Przez długi czas zmagał się z problemami zdrowotnymi. Łącznie rozegrał 15 spotkań, w których strzelił 2 bramki.

floyd - 19 minut temu, *.aster.pl I komu Kacper strzeli bramkę w rundzie wiosennej?

Wolfik - 15 minut temu, *.mm.pl @floyd: Nie trzeba być mędrcem, by odpowiedzieć na to pytanie. Bardziej zastanawia mnie, po ciula nam ta akademia skoro i tak pozytku z tego nie ma. A nawet jesli kogos wychowamy, to i tak nie ma pomysłu na jego dalszy rozwój.



A Kacpra zwyczajnie szkoda.



I na koniec: Mioduski musi odejść :).

McA - 11 minut temu, *.tpnet.pl @Wolfik: Dobra ale od kiedy ta akademia działa na nowym obiekcie, dajmy im trochę popracować to za 5lat może coś z tego będzie. Jeśli nic to wtedy można marudzić.



ws - 21 minut temu, *.chello.pl Obyśmy nie żałowali wkrótce tego transferu. Ale on ma szansę teraz na mistrza.

(L) - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl Szkoda bo z młodzieżowców był najlepszy

Czaro - 23 minuty temu, *.chello.pl W Pogoni potrafia promowac mlodych, oby byl jakis procent od transferu moze byc jak z Walukiewiczem.

Barney - 25 minut temu, *.vectranet.pl Szczerze powiem,że Kacpra to jednak szkoda

