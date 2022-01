Zgrupowanie

Dubaj: Pierwszy trening za Legią

Piątek, 7 stycznia 2022 r. 16:30 Woytek, źródło: Legionisci.com

Piątek był pierwszym dniem treningowym dla piłkarzy Legii Warszawa podczas zgrupowania w Dubaju. Legioniści dotarli do Zjednoczonych Emiratów Arabskich wcześnie rano i przedpołudnie spędzili na odsypianiu podróży. Sztab szkoleniowy zaplanował zajęcia na godzinę 17. Potrwały one ok. 1,5 godziny. - Dziś adaptujemy się do większych obciążeń, które zaaplikujemy od jutra - mówił Aleksandar Vuković.



Spośród 27 zawodników, którzy przybyli do Dubaju nie trenował jeden - Rafael Lopes. Portugalczyk od pewnego czasu walczy z urazem ścięgna Achillesa i nie jest jeszcze gotowy, by wybiec na boisko.



Zajęcia rozpoczęły się kwadrans po godzinie 17 od kilkuminutowej odprawy Aleksandara Vukovicia. Następnie Piotr Zaręba wraz z Bartoszem Bibrowiczem i Radosławem Gwiazdą poprowadzili półgodzinną część rozgrzewkową. Zawodnicy rozciągali się na rolkach oraz wykonywali różne ćwiczenia na czterech stacjach przygotowanych przez szkoleniowców.



Następnie biegali 80-metrowe odcinki i kończyli je wymianą podań z jednym z dwóch trenerów - Aleksandarem Radunoviciem lub Inakim Astizem. Osobno ćwiczyła trójka bramkarzy. Artur Boruc, Cezary Miszta i Kacper Tobiasz. Pracował z nimi duet Krzysztof Dowhań i Jan Mucha.



Ćwiczeń z piłkami nie wykonywał jeszcze Artur Jędrzejczyk, który wraca do formy po złamaniu obojczyka. Jeszcze długo będziemy musieli poczekać na Bartosza Kapustkę, który dołączy do kolegów w połowie zgrupowania. Nieco bliżej powrotu do treningów jest Joel Abu Hanna. W Warszawie w ostatniej chwili pozostał Yuri Ribeiro. Portugalczyk poczuł się gorzej, ale nie jest to raczej związane z koronawirusem. Przed ostatnim meczem rundy jesiennej także był osłabiony. Na razie nie wiadomo nic więcej o jego stanie zdrowia.



Po zajęciach trener Vuković przyznał, iż spodziewa się, że na zgrupowanie niebawem dołączą nowi zawodnicy.



Więcej zdjęć i film z treningu oraz wypowiedź Aleksandara Vukovicia zaprezentujemy niebawem.