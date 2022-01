Bibrowicz: Na razie pracujemy ogólnie

Sobota, 8 stycznia 2022 r. 09:13 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Przygotowaliśmy przed wyjazdem całą baterię testów motorycznych, żeby zobaczyć, w jakim miejscu jesteśmy po tej bardzo krótkiej przerwie. Dla nas było kluczowe, żeby zawodników sprofilować indywidualnie, żeby dobrać odpowiednio obciążenia w tym bardzo ważnym dla nas okresie. Chcemy zakumulować zmęczenie, żeby to się przełożyło na jak najwyższą formę w rundzie wiosennej - mówi trener przygotowania fizycznego, Bartosz Bibrowicz.



- Aktualnie pracujemy bardzo ogólnie, ale w sposób zindywidualizowany. Mamy zawodników, którzy są w różnych etapach. Część z nich ma bardzo dużo wybieganych minut w rundzie jesiennej, więc ich obciążenia będą inne niż tych zawodników, którzy mają tych minut mniej. Staramy się indywidualizować obciążenia względem tego, jak wygląda ich ciało. Chcemy zobaczyć, czy są jakieś deficyty. Chcemy je wyrównać i stworzyć jak największą podstawę i fundament do pracy na obozie i potem w Polsce. Niektórzy zawodnicy nie będą brać udziału w każdym treningu, jeden trening w tę, czy tę nie robi różnicy. Najważniejsze, żeby wszyscy byli dostępni dla trenera na mecze. Różni zawodnicy zmagają się z problemami zdrowotnymi, więc indywidualizacja treningu pomoże przygotować ich jak najlepiej.



- W najbliższych dniach chcemy pracować ogólnie i zakumulować jak najwięcej zmęczenia, nie tylko fizycznego, ale też psychicznego. Chcemy jak najciężej przepracować początek, zanim zaczną się gry.



- Pracujemy też nad tym, żeby wyłapać elementy, które nie grały lub nie były odpowiednio wykształtowane. Zrobiliśmy już testy w listopadzie, które stanowiły podstawę do analizy. Teraz zobaczymy zmiany pozytywne i negatywne. Jesteśmy w momencie optymalizowania treningu, żeby zawodnicy jak najlepiej wyglądali na boisku. Mamy już profile zawodników, obraz ich stanu zdrowia i formy.



- Artur Jędrzejczyk doznał urazu w grudniu. Czekamy na zielone światło i pełen zrost kości. Jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni, patrząc na to, jak przebiega jego proces leczenia.