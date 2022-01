Dubaj: Komunikacja to podstawa

Po piątkowych wprowadzających zajęciach w sobotę przyszła pora na zwiększenie obrotów. Na ten dzień sztab szkoleniowy zaplanował dwie jednostki treningowe, a pierwsza wystartowała o godzinie 10 czasu miejscowego. Legioniści pracowali bardzo intensywnie przez ponad półtorej godziny. Fotoreportaż z treningu - 40 zdjęć Woytka Pierwsza część to rozgrzewka z trenerami przygotowania fizycznego, a po 45 minutach wjechała taktyka. Aleksandar Vuković bardzo dużo i długo przekazywał zawodnikom swoją wizję gry. Zgodnie z tym, co trener zapowiadał pierwszego dnia zgrupowania, ze względów kadrowych nie może ćwiczyć gry z wahadłowymi. W tej sytuacji zdecydował się na ustawienie 4-3-1-2. - Nie chcę, byście zajmowali się sędziowaniem w gierkach. Chcę innej komunikacji. Maik, "Hoło", Sliszu - nic nie rozmawiacie ze sobą. Potrzebujemy komunikacji, podpowiadania - instruował podopiecznych Vuković. Pracę indywidualną z Piotrem Zarębą kontynuował Artur Jędrzejczyk . Dziś do kapitana dołączył Josue , który nie brał udziału ćwiczeniach kontaktowych, a pod koniec zajęć lżej ćwiczył Luquinhas . Mocny trening niebramkarski mieli bramkarze. Trójka podopiecznych Krzysztofa Dowhania i Jana Muchy dużo biegała po obrębie pola karnego między różnymi przeszkodami. fot. Woytek / Legionisci.com Ostatnim elementem zajęć były gierki na połowie boiska. W pierwszej części zawodnicy mogli wykonać maksymalnie trzy podania, w drugiej bez limitu. Legioniści rywalizowali w następujących składach: Szarzy: Boruc - Kwiatkowski (Skibicki), Nawrocki, Wieteska, Hołownia - Sokołowski, Charatin, Slisz - Luquinhas (Muci) - Rosołek, Pekhart Zieloni: Miszta - Skibicki (Kwiatkowski), Pierzak, Noiszewski, Grudziński - Skwierczyński, Celhaka, Ciepiela, Muci (Strzałek) - Włodarczyk Kamiński Po treningu lewe kolano lodem obłożył Artur Boruc , w zajęciach nie uczestniczył Rafael Lopes . Po południu legionistów czekają zajęcia w dwóch grupach i w dwóch miejscach. Pierwsza część treningu dla każdej z grup odbędzie się w siłowni, a druga na boisku.

Ejj - 1 godzinę temu, *.chello.pl Co tu robi Skibicki?!?! Miał być wypożyczony! On nawet celnie nie potrafi piłki podać! Najgorszy w całej rundzie. odpowiedz

Jaro - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Ejj: a Slisz to dobrze grał? To jest dopiero porażka zawodnik odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Jaro: a wy to z choinki sie urwaliscie? Pilka nozna to gra zespolowa. Jak nie ma druzyny to kazdy gra slabo. Jak druzyna jest zgrana , kazdy za kazdego skacze w ogień to wygrywa z kazdym. Jakiekolwiwk oceny indywidualne po tej rundzie są bez sensu. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Walczyć trenować !!!!!

Warszawa musi panować !!!! odpowiedz

Jaro - 2 godziny temu, *.centertel.pl Co tam robi Ślisz? Typ jest za słaby nawet na nasze rezerwy i powiem być z nim rozwiązany kontrakt bo wątpliwe że ktoś kiedykolwiek kupi tą oferme... odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl @Jaro: Zagraj za niego. Potem z nim rozwiążemy kontrakt. odpowiedz

Redi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Jaro: nie ma tam nikogo takiego odpowiedz

Esaende - 2 godziny temu, *.as9105.com @Jaro: co ty tu robisz jak nie masz pojęcia o piłce klub to nie FM odpowiedz

WoLa - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Vuko ganiaj te zniewieściałe panienki , pamiętaj że nie zabrałeś ich tam na wakacje jak oni myślą tylko mają zapier...ć !!! odpowiedz

