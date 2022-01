Dubaj: Praca w siłowni, praca na boisku

W sobotnie popołudnie drużyna Legii pracowała w dwóch grupach i w dwóch lokalizacjach. Najpierw legionistów czekała hotelowa siłownia. Jako pierwsza trening wykonała grupa młodych zawodników, w której znaleźli się Bartłomiej Ciepiela, Mateusz Grudziński, Wiktor Kamiński, Jakub Kwiatkowski, Cezary Miszta, Karol Noiszewski, Patryk Pierzak, Kacper Skibicki, Kacper Skwierczyński, Igor Strzałek, Kacper Tobiasz i Szymon Włodarczyk. Fotoreportaż z treningu - 25 zdjęć Woytka Po kilkunastominutowej rozgrzewce przeprowadzonej na świeżym powietrzu przez Bartosza Bibrowicza, kolejne pół godziny zawodnicy pracowali z wykorzystaniem standardowych przyrządów w budynku. Następnie pierwsza grupa udała się na boisko, a siłownię zajęli starsi zawodnicy. Josue i Jędrzejczyk zdążyli jeszcze skorzystać kilku minut wolnego i zagrali w bilarda. Po sesji treningu siłowego także druga grupa przyjechała autokarem do Jebel Ali Sports Center, gdzie trener Aleksandar Vuković zarządził intensywną pracę nad organizacją gry na małej przestrzeni a także na kreowaniu i wykończeniu akcji. W treningach nadal nie uczestniczy Rafael Lopes. Zajęciom z trybun przyglądała się grupa kibiców, którzy po treningu mieli możliwość zebrać autografy i zrobić pamiątkowe zdjęcia. Na niedzielę zaplanowane są dwie jednostki treningowe - o godzinie 10 i 17. Fotoreportaż z treningu - 25 zdjęć Woytka

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.