Łyżwiarstwo

Brąz Marka Kani na ME w sprincie drużynowym

Sobota, 8 stycznia 2022 r. 20:20 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Panczenista Legii Warszawa, Marek Kania rywalizację na Mistrzostwach Europy w holenderskim Heerenveen rozpoczął od wyścigu drużynowego, w którym Polacy zdobyli brązowy medal. Wynik 1.20,541 minuty to nowy rekord Polski, o 0,4 sekundy lepszy od dotychczasowego rekordu z 2016 roku. W drużynie, oprócz Marka Kani startowali również Damian Żurek i Piotr Michalski.



W sprincie drużynowym mężczyzn zwyciężyli Holendrzy z wynikiem 1:19.71 min., przed Norwegami (1:19.83) i Polakami (+0.83s).



"Z mojej strony wykonałem wszystko, co mogłem zrobić. Odnośnie jutrzejszego startu na 500 metrów, nie chciałbym za dużo myśleć o konkretnym wyniku, chciałym aby to był dobry przejazd technicznie. Chciałbym być po prostu z niego zawodolony. Takim celem na jutro jest, abym nie zrobił falstartu, bo tego było ostatnio dużo na Pucharach Świata i chciałbym przestać je robić, bo to trochę stresujące, tak samo dla mnie, jak i dla widzów" - powiedział po wyścigu dla Polsatu Sport Marek Kania.



Jutro nasz zawodnik wystartuje w wyścigu na dystansie 500 metrów.