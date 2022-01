Siatkówka

W sobotę mecz siatkarzy z Norwidem Częstochowa

Czwartek, 13 stycznia 2022 r. 12:34 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę siatkarze Legii rozegrają kolejne spotkanie w rozgrywkach I ligi, w walce o górną ósemkę. Po porażce we Wrocławiu z miejscową Gwardią nasi gracze mogą odczuwać spory niedosyt, bo po świetnych setach drugim i trzecim wydawało się, że wrócą z Dolnego Śląska z kompletem punktów.



Ostatecznie we Wrocławiu podopieczni Mateusza Mielnika wywalczyli 1 punkt i obecnie zajmują ósme miejsce w ligowej tabeli. Różnice punktowe są na tyle niewielkie, że do czwartej Lechii Tomaszów Maz. nasz zespół traci tylko cztery punkty.



W rywalizacji z Norwidem Częstochowa Legia będzie zdecydowanym faworytem i wierzymy, że wykorzysta przewagę własnego parkietu i zapewni sobie dziesiątą wygraną. Norwid ma na swoim koncie o dwie wygrane mniej od Legii i z bilansem 7-10 oraz 24 punktami na koncie (o pięć mniej od Legii) zajmuje miejsce dwunaste. W pierwszym meczu obu drużyn, rozegranym na samym początku października, w Częstochowie lepsi byli siatkarze Norwida, którzy wygrali 3-2, w tie-breaku zwyciężając 15-9.



Legia na własnym parkiecie wygrała cztery kolejne mecze, w tym zwyciężyła po bardzo dobrym spotkaniu zespół ze ścisłej czołówki, BKS Visłę Bydgoszcz. Norwid w ostatnich pięciu meczach wygrał tylko raz - piątego stycznia w wyjazdowym meczu z Olimpią Sulęcin. W ostatniej kolejce częstochowianie przegrali na wyjeździe z Krispolem Września 1-3, w dwóch ostatnich setach długo bijąc się o przedłużenie rywalizacji i zdobycie choćby punktu. Nie ma wątpliwości, że Norwid z takim samym bojowym nastawieniem przystąpi do sobotniego meczu z Legią, ale wierzymy, że legioniści potwierdzą swoją wysoką dyspozycję i zdobędą komplet punktów, które przybliżą nas do gry w fazie play-off.



Termin meczu: sobota, 15 stycznia, godzina 17:00

Adres hali: ul. Niegocińska 2a (OSiR Mokotów)

Cena biletów: 10 zł (ulgowy) i 20 zł (normalny)