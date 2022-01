Rosołek: Jestem pełen optymizmu

Niedziela, 9 stycznia 2022 r. 08:49 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Zarówno podczas pierwszego, jak i drugiego wypożyczenia do Arki złapałem dużo minut, dużo doświadczenia. Na pewno czuję się inaczej niż wcześniej, kiedy nie łapałem dużej liczby minut i regularnej gry. Można więc powiedzieć, że wracam do Legii jako nowy zawodnik - mówi napastnik Legii Warszawa Maciej Rosołek.



- Regularność pozwoliła mi złapać schematy zachowań na pozycji napastnika i można powiedzieć, że okrzepłem. Kiedy młodzi zawodnicy wchodzą do zespołu, widać, że brakuje im takiej krzepy.



- W trakcie drugiego wypożyczenia Arka zmieniła trenera, ale nam jako drużynie ogólnie szło gorzej. Miałem gorący okres, bo nie miałem obozu przygotowawczego ani w Arce, ani w Legii, bo późno skończyłem ligę przez baraże, które graliśmy. Jak wróciłem do Legii, chłopaki byli już po obozie i po pierwszym meczu z Bodo/Glimt. Przede wszystkim ciężko czułem się fizycznie, po 5 meczach wróciłem do lepszej formy fizycznej, ale dalej to nie było to samo.



- Chciałem zostać w Legii, głośno o tym mówiłem. Wiedziałem jednak, że o w miarę regularną grę będzie ciężko, bo trener nie chciał na mnie stawiać. Nie chciałem stracić tego pół roku. Liczyłem na regularną grę. Nawet jak grałem w Arce, i tak było średnio, więc bez tego byłoby jeszcze gorzej. A prawdopodobnie nie miałbym tu w Legii regularnej gry. Czy teraz będę grał? Zobaczymy. Jestem pełen optymizmu, staram się dawać z siebie wszystko na tym zgrupowaniu. Trener Vuković wprowadził mnie do poważnego grania, wiem, że jest sprawiedliwy. Jeśli ktoś pokazuje na treningach, że walczy i ma odpowiednią jakość, to nieważne czy ma 30 lat, czy 15, na pewno otrzyma swoją szansę. Ja na to liczę. Wiadomo, że jeśli dostanę szanse i będę grał słabo, to kolejnych nie będzie. Jeśli jednak na treningach będę potwierdzał gotowość do gry, a tym bardziej w sparingach, to będę występował regularnie.



- Dużo osób myśli, że mój powrót to zasługa Aleksandara Vukovicia. Mogę jednak zdradzić, że wiedziałem o swoim powrocie zanim zmienił się trener.



PRZYGOTOWANIA DZIEŃ PO DNIU

TRENINGI SPARINGI FOTO VIDEO