Zgrupowanie

Dubaj: Niedziela bez taryfy ulgowej

Niedziela, 9 stycznia 2022 r. 10:03 Woytek, źródło: Legionisci.com

Początkowe 10 minut pierwszego niedzielnego treningu piłkarze Legii spędzili na boisku, swobodnie żonglując piłką i rozmawiając ze sobą w luźnej atmosferze. Sielankę przerwał gwizdek Aleksandara Vukovicia, który zebrał wszystkich w kółku i nakreślił plan dnia.



Fotoreportaż z treningu - 31 zdjęć Woytka



Całe boisko zostało podzielone dodatkowymi liniami na mniejsze sektory, a legioniści ruszyli truchtem do koła środkowego, gdzie przez kwadrans żonglowali piłkę, przepychali się, wybijali futbolówki spod nóg koledze czy jak najszybciej dobiegali do znacznika o właściwym kolorze wskazanym przez Piotra Zarębę. Następnie zespół przez 20 minut grał w dziadka - sześciu na dwóch.



Daniem głównym treningu była praca nad dośrodkowaniami - zarówno z rzutów rożnych, jak i z okolic 16. metra - oraz strzały. Sporo roboty mieli dwaj młodzi bramkarze, którzy starali się bronić strzały jednego z pięciu graczy wbiegających w pole karne do dośrodkowywanej piłki. Po 25 minutach i uzupełnieniu płynów ostatnie 10 minut zawodnicy spędzili na oddawaniu strzałów zza pola karnego. Najpierw jednak musieli dobrze przyjąć piłkę zagraną zza linii końcowej przez Jana Muchę. Przepięknymi uderzeniami popisali się m.in. Mateusz Wieteska i Ihor Charatin. Grano do skutku, czyli aż każdy zdobędzie bramkę, dopiero wówczas piłkarz mógł zakończyć trening.



W tym samym czasie po drugiej stronie boiska siedmiu zawodników ćwiczyło z Aleksandarem Radunoviciem. Karol Noiszewski, Kacper Skwierczyński, Igor Strzałek, Mateusz Grudziński, Kacper Skibicki, Wiktor Kamiński i Jakub Kwiatkowski pracowali nad przyjęciem i i podaniem.



Przez całe zajęcia indywidualnie ćwiczył Artur Jędrzejczyk pod okiem Bartosza Bibrowicza. Kapitan powoli zwiększa obciążenia, ale jeszcze sporo pracy przed nim. W drugiej części treningu nie brali udziału Artur Boruc i Luquinhas, którymi zaopiekowali się fizjoterapeuci.



Druga sesja treningowa zaplanowana została na godzinę 17.