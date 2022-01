Pereira i Dąbski poza sztabem pierwszej drużyny

Niedziela, 9 stycznia 2022 r. 11:17 Woytek, źródło: Legionisci.com

Jeden z dotychczasowych trenerów bramkarzy pierwszej drużyny, Ricardo Pereira nie poleciał z drużyną na zgrupowanie do Dubaju. To część zmian w sztabie szkoleniowym, którą zapowiadał Aleksandar Vuković po objęciu stanowiska. Głównym trenerem bramkarzy jest oczywiście Krzysztof Dowhań, a pomaga mu Jan Mucha, który wrócił na stanowisko, choć w kwietniu ubiegłego roku za kadencji Czesława Michniewicza stracił pracę.



W tej sytuacji zdecydowano, że to ta dwójka będzie przygotowywała golkiperów. Natomiast Portugalczyk, który wrócił na Łazienkowską w maju ubiegłego roku, najprawdopodobniej będzie kontynuował pracę w legijnej akademii. W takiej zresztą roli był przedstawiany przez klub - jako szef szkolenia bramkarzy w Akademii Piłkarskiej Legii. W rzeczywistości jednak w ostatnich miesiącach przede wszystkim pracował z bramkarzami pierwszej drużyny.



Ze sztabu jedynki odszedł także psycholog Michał Dąbski, który z legionistami pracował od listopada 2019 roku. Lada dzień dołączą analitycy, ale nie będą to osoby z zewnątrz, a z klubowej akademii.