Czterech legionistów kończy izolację

Niedziela, 9 stycznia 2022 r. 11:27 Woytek, źródło: Legionisci.com

Wkrótce do drużyny przebywającej na zgrupowaniu w Dubaju powinni dołączyć zawodnicy, którzy mieli pozytywne wyniki testów na koronawirusa. Jak się dowiedzieliśmy Mattias Johansson, Lindsay Rose, Maciej Kikolski i Filip Mladenović mają już wyniki negatywne. To oznacza, że gdy tylko formalnie zakończą kwarantannę, wyruszą do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wstępnie ich przylot spodziewany jest we wtorek.



Ponadto w połowie zgrupowania do drużyny dołączą Joel Abu Hanna i Bartosz Kapustka, ale będą trenowali indywidualnie.



