Marek Kania ósmy na 500m w ME

Marek Kania zajął ósme miejsce w wyścigu na 500 metrów mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim. Panczenista Legii uzyskał czas 35,079 sekundy i stracił do zwycięzcy, Piotra Michalskiego 0,47 sekundy. Dziś do złotego medalu w Heerenveen wystarczył cas 34,601s, podczas gdy życiówka Marka z Calgary wynosi 34,460s. Wczoraj legionista wywalczył brązowy medal w wyścigu drużynowym. W lutym nasz zawodnik startować będzie na Zimowych Igrzyskach w Pekinie, gdzie wywalczył kwalifikację dzięki świetnym startom w Pucharze Świata.

